Campionati regionali indoor di nuoto esordienti A e B: i risultati della Rari Nantes Lamezia

Reggio Calabria – Portano a casa buoni risultati gli atleti della Rari Nantes Lamezia, reduci dai campionati regionali indoor esordienti A e B che si sono svolti lo scorso weekend a Reggio Calabria. Le giovanissime lametine Nosdeo-Dattilo-Aiello R.-Furci hanno conquistato il titolo di campionesse regionali nella staffetta 4x100 stile, stesso risultato per il quartetto composto da Caiola-Dattilo-Nosdeo-Furci nella 4x100 mista. Da sottolineare le prove di Alice Renda, Nicola Nicoletta e Chiara Lanzo che hanno migliorato le loro prestazioni mentre Alessia Nosdeo ha conquistato l’oro in 100 e 200 rana, 200 e 400 misti e 100 farfalla, tornando a Lamezia con ben 7 medaglie iridate.

Alessandro Davoli, poi, ha conquistato l’argento nei 200 rana e il bronzo nei 100 rana e nei 100 e 200 farfalla, mentre Aurora Furci il primo posto nei 200-400-800 stile e l’argento nei 100. Buone prestazioni anche per gli atleti Rebecca Aiello, Leonardo Grasso, Benedetta Caiola e Martina Dattilo che si sono classificati nelle prime sei posizioni della classifica portando preziosi punti alla squadra per il titolo societario. Lo stesso giorno a Crotone si sono svolte anche le finali regionali Indoor di fondo e Luigi Torchia ha conquistato la medaglia d’argento nella 5 km con il tempo di un’ora e zero sette. Soddisfatta la presidentessa Maria Pia Labate che ha sottolineato le ottime e determinate prestazioni dei ragazzi e ha ringraziato l’allenatore Angelo Greco per i risultati dei singoli atleti ma soprattutto di tutto il gruppo.