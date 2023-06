Campionato Regionale Pallanuoto Under 14, atleti Arvalia Lamezia conquistano titolo di vice campioni

Lamezia Terme - "Si sono disputate ieri, domenica 4 giugno, all’interno della piscina di Parco Caserta, a Reggio Calabria, le finali del Campionato Regionale di Pallanuoto Under 14. Reduce dal terzo posto in classifica nella regular season, l’Arvalia Nuoto Lamezia si è mostrata più determinata e grintosa che mai, riuscendo a mescolare le carte in tavola e sovvertire i pronostici. È proprio nella semifinale mattutina che gli atleti guidati da mister Enzo Mirante e dal suo vice, mister Pierluigi De Fazio, hanno incrociato la seconda classificata, l’AQA Cosenza, giocando tutti e quattro i tempi di una partita davvero al cardiopalma" è quanto si legge in una nota.

"Anche nei momenti di svantaggio - spiegano - gli sportivi della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme non si sono persi d’animo e hanno ben presto recuperato, fino a portarsi 7 a 7. Risultato, questo, che se non fosse stato per una svista grossolana del giudice di gara, avrebbe senz’altro evitato la roulette dei rigori. Ma poco male: anche in questa fase il portiere azzurro Giuseppe Mazzarella ha continuato a difendere egregiamente la sua porta, vanificando ogni sforzo degli avversari. Nel pomeriggio la compagine dell’Arvalia Lamezia ha dovuto vedersela con l’Italica RC. Una sfida ardua con una squadra che ha guidato la classifica fin dalla prima di campionato, grazie a un organico ben organizzato. In questo caso il risultato era più che prevedibile e il titolo di campioni regionali è inevitabilmente andato al team reggino, seguito subito dai ragazzi di mister Mirante".

"Da menzionare - concludono - sono sicuramente le belle prestazioni del portiere Mazzarella e del capitano Raffaele Bianchi, ma anche di tutti gli altri componenti che hanno consentito alla compagine lametina di portare a casa questo bellissimo successo: Daniele Torchia, Agostino Viola, Gabriele Bernardini, Giuseppe Barbieri, Angelo Labonia, Battista Bongiovanni, Lorenza Rettura, Gianfranco Rettura, Battista Chirico e Francesco Torcasio.