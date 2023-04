Claudio Gullo al Campionato Italiano Aci Karting a Jesolo

Venezia - Si svolgerà questo fine settimana sulla Pista Azzurra di Jesolo la prima Prova del Campionato Italiano Aci Karting categorie legend. Al via della kermesse Nazionale nella Classe 125 ci sarà anche il pilota lametino Claudio Gullo. Il Pluricampione della Piana di Lamezia pilota della Distilleria Caffo 1915 di Limbadi e Testimonial Ufficiale per il motorsport del Brand Mondiale Vecchio Amaro del Capo sarà assistito tecnicamente in pista dal Team Rope motorsport di Verona Capitanato da Alessandro Zanoni, motoristicamente guiderà un Tm 125 preparato dal Catanzarese Attilio Ferragina. Oggi e domani ci saranno le prove libere che serviranno per assettare al meglio il kart per la giornata di domenica dove il Pilota "pupillo" di Pippo e Nuccio Caffo sarà al via delle prove cronometrate che serviranno a stabilire la griglia di partenza di Gara 1, mentre gara 2 sarà stabilità in base al risultato invertito di gara 1.

L'ultima gara Nazionale in Kart Gullo - ricordano in una nota - l'ha disputata nel lontano 1993 a soli 13 anni sul tracciato pugliese di Ugento a Lecce in Puglia, "ora dopo ben 30 anni di assenza e dopo tanti titoli nazionali conquistati sulle auto da corsa e un palmares sportivo di alto livello con Vittorie ovunque, nei kart, in Pista nei Rally in Salita negli slalom ecc senza dimenticare le innumerovoli vittorie sparse per lo Stivale con qualsiasi mezzo da competizione (tra i quali i prototipi e le Vetture Formula) oltre ai punti mondiali conquistati nella motonautica da circuito, il Pluricampione Italiano ha deciso di mettersi in gioco di nuovo in uno degli sport più stressanti e competitivi del panorama su 4 ruote, per questo ritorno Claudio Gullo ha deciso di dare fiducia alla scuderia Calabria Evolution Kart di Lamezia Terme capitanata da Simone Gabriele iscrivendosi in gara con i colori sociali della scuderia lametina. Essa è nata da circa 2 anni grazie a un gruppo di amici per promuovere con passione la disciplina del karting sul territorio lametino organizzando giornate dedicate ad esibizioni kartistiche nella città della Piana che a breve si trasformeranno in vere competizioni ufficiali, il sodalizio tra il plurititolato e Calabria Evolution kart partirà dunque da questo fine settimana e durerà fino a fine stagione. Il Plurititolato sarà la "Star" della scuderia che grazie a lui dopo solo 2 anni di attività sarà al via di un Campionato Italiano Aci Karting".