Cofer Lamezia batte 3-1 Palmi ed accede ai play-off per la promozione in serie B1

Lamezia Terme - La Cofer Lamezia accede ai play-off per la promozione nella serie B1 di volley femminile. Questo il responso dell’ultima giornata di campionato del girone I di B2, giocatasi in contemporanea sabato scorso. In quello ch’era il match clou, le lametine hanno sfornato una grande prestazione battendo, al PalaPianopoli, la co-capolista Ekuba Futura Palmi per 3-1. Vittoria che ha consentito di agganciare le reggine a 58 punti, ma costata a queste ultime la promozione diretta dato che sarebbe bastato loro imporsi 3-0 o 3-1 per festeggiare, grazie, in quel caso, al miglior quoziente set rispetto al Modica. A staccare il pass per la B1 è così stato il sestetto ibleo che, come da pronostico, si è imposto con il più netto dei risultati in casa del già retrocesso Maia Dentis Catania. La Cofer, dal canto suo doveva strappare almeno un punto a Palmi per non vedersi soffiare il posto play-off da Villazuccaro. In caso di arrivo a pari punti con le peloritane, cosa che sarebbe accaduta qualora sabato Torcasio e compagne avessero lasciato l’intera posta al Palmi, terza si sarebbe classificata Villazuccaro, in virtù del maggior numero di vittorie conseguite in campionato. Questa, invece, la classifica finale relativa alle prime quattro posizioni: Pro Volley Team Modica 61, Ekuba Futura Palmi e Cofer Lamezia 58, Villazuccaro Santa Teresa di Riva 55. Le due affermazioni in più (20 a 18) ottenute durante la regular season, consentono alle palmesi di classificarsi seconde a discapito della Cofer, che accede ai play-off da terza del girone.

I quarti di finale di questa sorta di mini-torneo che vedrà al via, con in palio tre posti per la B1, le seconde e terze di tutti e nove i gironi nazionali di serie B2, prenderanno il via domenica prossima, 12 maggio. Il sestetto lametino dovrà vedersela con il Cus Siena, squadra che ha chiuso sempre terza, ma con 63 punti, nel raggruppamento G. Gara uno in terra senese alle 17:00 di domenica. La rivincita mercoledì 16 maggio al PalaPianopoli con fischio d’inizio alle 19:30. In caso di 1-1 a livello di gare vinte, l’eventuale bella si giocherà domenica 20 maggio (17:00) in Toscana. Palmi dovrà invece affrontare Bari, ma con prima ed eventuale gara tre in terra calabrese.

Cofer Lamezia – Ekuba Futura V.Palmi 3-1 (25-17; 25-19; 25-27; 25-12)

Cofer Lamezia: Carbone 7, Falcucci 15, Biscardi 11, Torcasio 15, Spaccarotella (L), Papa 23, Rizzo 4, Fico, Perri 1, Giampà (L2). Allenatore: Eliseo

Ekuba Futura Palmi: Ambrogio, Speranza S. 11, Salamida 8, Tortora 15, Speranza I. 14, Mercieca 3, Carrozza (L), Angiletti A., Spataro, Marcello, Angiletti C. Allenatore: D’Aquino

Arbitri: Galano e Napolitano di Napoli

Note: Battute sbagliate: 7 Lamezia, 5 Palmi. Battute vincenti: 9 L., 5 P. Muri punto: 14 L., 5 P.

