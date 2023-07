Coppa Italia under 20 beach soccer: due squadre lametine ancora in lizza per l’approdo in semifinale

Lamezia Terme - In corso, da mercoledì 5 luglio, a Catania la prima storica edizione della Coppa Italia Under 20 di beach soccer. Tra le dieci squadre suddivise in quattro gironi, due formati da tre sodalizi e altrettanti composti da due club ciascuno, ben due compagini lametine a rappresentare, idealmente, l’intera Calabria. Si tratta di Icierre Lamezia, impegnata con la prima squadra anche nella poule scudetto, ed Ecosistem Lamezia. Soltanto le prime classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno per le semifinali in programma sabato 8 luglio alle 15:15 e 16:15. Domenica 9 luglio le due finali: alle 10.30 quella per il 3^ e 4^ posto, alle 18.30 quella che metterà in palio il trofeo.

L’Icierre è stata inserita nel girone B completato da Farmaè Viareggio e Lenergy Pisa, l’Ecosistem nel miniraggruppamento a due con la Lazio. La gara di andata tra queste ultime due squadre si è disputata ieri pomeriggio ed ha visto i capitolini imporsi per 2-1. Sfida che si sblocca solo nei minuti di recupero della seconda frazione, con l’attaccante laziale lesto a ribadire in rete una respinta di Martorelli. Nel terzo, ed ultimo, tempo, i ragazzi di mister Notaris spingono alla ricerca del pari che sfiorano, in particolar modo, con una conclusione a botta sicura di Fatnassi respinta sulla linea di porta dalla difesa avversaria. A 90 secondi dalla fine è invece la Lazio a trovare il raddoppio. Nel recupero, un calcio di rigore realizzato dal lametino Gagliardi fissa il risultato sul definitivo 2-1. Decisivo, ai fini della qualificazione in semifinale, il retourn match previsto alle 15:30 di oggi, venerdì 7 luglio. L’Icierre ha esordito mercoledì perdendo 4-3 al cospetto di Viareggio. Toscani passati in vantaggio con una bella rovesciata di Santini. Cristaudo trova presto l’1-1 di sinistro. In chiusura di frazione Remedi riporta avanti i versiliesi. Piuttosto evanescente il secondo tempo dei biancoverdi: Martino è costretto agli straordinari ma deve arrendersi a Cosci. Il terzo tempo sembra chiudure le speranze di rimonta dei calabresi. Cristaudo, croce e delizia della gara, si fa espellere e, su rigore, matura anche il 4-1. Nei minuti finali Verso e compagni hanno però un’impennata di orgoglio: prima Schirripa fa 2-4 con un gran bolide, quindi proprio Verso, a pochi secondi dallo scadere, accorcia ulteriormente le distanze. Ci si attendeva una reazione dall’impegno di ieri pomeriggio contro Pisa, ed è arrivata in una gara comunque equilibrata e tirata fino all’ultimo secondo. Persico, in gran spolvero, dopo pochi minuti finalizza una non perfetta respinta del portiere toscano su Tutino. Il pareggio arriva nella prima frazione dopo una carambola impazzita della palla che, su un tiro di Schirripa, prende una traiettoria imprendibile per Martino. Il lampo di Mannarino, grazie al rimpallo sulla duna di sabbia che beffa, scavalcandolo, il portiere, fa andare i ragazzi di Saladino in vantaggio al primo riposo.

Pronti via e nel secondo tempo arriva il 3-1 di Verso, abile in acrobazia a punire una svista del pipelet pisano. I nerazzurri però non mollano e risalgono la china fino al 3-3 con Molinaro (da sottolineare l'esordio del vice Martino) incolpevole. Tutino e Verso allungano nuovamente portando i lametini sul 5-3. Sembra fatta e invece, ancora una volta, Pisa rimonta e riequilibra il punteggio. Quando tutto fa ormai pensare al pareggio e quindi al ricorso ai rigori, arriva, a pochi secondi dal termine del terzo tempo, il gol vittoria icierrino. Verso pennella dalla bandierina sul secondo palo dove Persico, con una strepitosa sforbiciata volante, gonfia la rete del 6-5. Gli arbitri concedono un minuto di recupero nel quale entrambe le squadre sfiorano ancora il gol. Successo Icierre che rende equilibratissimo, come da pronostici, il raggruppamento. Non si sa quindi ancora se quella di ieri sarà stata, o meno, una vittoria decisiva per il passaggio del turno. Fondamentale come finirà la terza, ed ultima, sfida del girone che oggi metterà di fronte Viareggio e Pisa.

