Coppa Italia Under 20 beach soccer: non riesce l'approdo in semifinale alle due compagini lametine

Lamezia Terme - Si è conclusa la fase a gironi della prima storica edizione della Coppa Italia Under 20 di beach soccer. Le dieci squadre impegnate sul rettangolo di sabbia della Beach Arena al “Lido Azzurro” della località Playa di Catania non hanno lesinato impegno, mostrando la forza ed il coraggio della gioventù. Nessuna delle due compagini lametine è alla fine riuscita a vincere il rispettivo raggruppamento e, quindi, a qualificarsi alle semifinali. Ad aggiudicarsi il trofeo tricolore under 20 sarà, invece, una tra Cagliari, Lazio, Viareggio e Catania SSD. Nel Girone B i due volte scudettati del Farmaè Viareggio hanno infatti battuto anche Pisa nella terza ed ultima giornata. La classifica finale di questo raggruppamento è perciò la seguente: Viareggio 6, Icierre Lamezia 3, Lenergy Pisa 0. Oggi (ore 12:45), comunque, i lametini allenati da Giuseppe Saladino scenderanno nuovamente in campo per affrontare i parigrado del Catania BS nella finale 5°/6° posto. Viareggio e Pisa saranno ancora avversarie dell’Icierre alle prossime Final Four scudetto under 20.

Niente da fare pure per i giovani dell’Ecosistem Lamezia i quali, dopo aver perso per 2-1 match uno con la Lazio, ieri pomeriggio sono stati nuovamente battuti di stretta misura dai biancocelesti che si aggiudicano, così, il girone D, uno dei due composti solo da due squadre. Gara due vede la Lazio andare al primo riposo sul 2-0. A inizio ripresa arriva il tris laziale. A questo punto i ragazzi di mister Notaris reagiscono e accorciano grazie ad una bella doppietta di Giuseppe Gagliardi. Nel momento migliore degli orange matura, tuttavia, il 4-2 delle aquile che chiude il secondo tempo. Nella terza ed ultima frazione i lametini iniziano ad avvertire la stanchezza, complice pure la panchina corta a disposizione. Durante il comunque generoso forcing finale, Semaforico, con un bel destro, riesce ad accorciare ad una sola incollatura il divario a livello di punteggio. Finisce così 4-3 per la Lazio.

