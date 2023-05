Evento interregionale “I guardiani dello Stretto”, i risultati del team lametino Budokai Kickboxing

Reggio Calabria - Si è svolto domenica 30 aprile presso il Pala Botteghelle di Reggio Calabria l’evento interregionale “I guardiani dello Stretto”. Si sono affrontati sulle aree di gara 350 atleti provenienti da Calabria, Sicilia e Basilicata. Il team lametino Budokai Kickboxing della Asd Marconi Fitness Club è stato protagonista con 9 atleti in gara. Il team, capitanato dal maestro Pasqualino De Sando e il suo secondo maestro Massimiliano Cerminara, ha ottenuto i seguenti risultati.

Julia Caparello vince e convince contro una forte atleta siciliana nei -60 kg dominando entrambi i round; vittoria anche per Gaia Maria Pujia al suo esordio nei 10-12 anni -45 kg; pareggio in finale per Greta Vescio contro un’avversaria di casa nella categoria speranze; quarto posto per Mario Gattini che supera il turno nei -55 ma viene stoppato ai quarti di finale; esce agli ottavi nella stessa categoria Pasquale Pio Vescio; quarti a pari merito per Nicolino Calidonna (9 anni - 30kg) e Salvatore Valiante (10 anni -40 kg. I tecnici esprimono “soddisfazione per la crescita dei loro atleti e danno appuntamento ai campionati italiani di Jesolo dall 11 al 14 maggio”.