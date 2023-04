Fc Lamezia atteso dal Sant'Agata. Impegni interni per Vigor Lamezia, Maida, Biancoverdi e Garibaldina

Lamezia Terme - Nuovo turno di campionato per le varie realtà calcistiche lametine e dell’hinterland. Procediamo, come sempre, in ordine di categoria e posizionamento in classifica.

Nel massimo campionato dilettantistico nazionale è in programma la penultima giornata. Turno destinato a rivelarsi decisivo in chiave play-off dato che sono in programma ben tre incroci tra le prime otto. Ci riferiamo alle gare Locri – Sancataldese, Sant’Agata – Lamezia Terme e Vibonese – Trapani. Certo di prendere parte agli spareggi, utili, lo ricordiamo, per stilare un’ipotetica graduatoria da cui attingere in caso di eventuali ripescaggi, è al momento solo il Locri, peraltro già come seconda classificata. Per il resto, sono quindi ben sei le compagini in lizza per i rimanenti tre posti. Qualche chance in più ovviamente ce l’hanno Sant’Agata, Trapani e Lamezia, avendo, rispettivamente, cinque, quattro e due lunghezze di vantaggio sul terzetto composto da Licata, Vibonese e Sancataldese.

Come già anticipato, Maimone e compagni saranno dunque di scena in casa di una squadra al secondo torneo consecutivo di serie D ad alti livelli. Assieme al Locri, è indubbiamente la rivelazione del girone per rapporto costi/risultati ottenuti. Un Città di Sant’Agata che, tuttavia, negli ultimi due mesi ha sensibilmente frenato. Ha infatti raccolto appena tre pari e quattro sconfitte, quando dalle precedenti sette uscite aveva racimolato la bellezza di 19 punti. L’ultima vittoria dei messinesi risale perciò al 26 febbraio, in quel di Vibo. Vantano il secondo attacco del girone ma, al contempo, soltanto la dodicesima difesa. Lametini al contrario “risorti” negli ultimi 180’ nei quali hanno raccolto il massimo dopo una sfilza di tre sconfitte consecutive. Solo in caso di nuovo successo i ragazzi di Claudio De Luca avrebbero, però, la possibilità di puntare al terzo posto. In caso di pari al “Biagio Fresina”, non dovrebbe sfuggir loro la partecipazione ai play-off come quarta o quinta. Una vittoria dei siciliani, invece, assicurerebbe loro con tutta probabilità il gradino più basso del podio ed al contempo ridurrebbe al lumicino le speranze play-off dei lametini.

A presenziare alla consueta conferenza stampa del sabato, oltre a mister De Luca, stavolta anche capitan Maimone, al rientro dal doppio turno di squalifica. “Gara fondamentale – ha esordito - nella quale dobbiamo avere lo stesso atteggiamento degli ultimi 180’ . Ci sta di avere alti e bassi durante una stagione, l’importante, ora, è restare tutti uniti per raggiungere il nostro obiettivo”. Il rendimento dell’aitante centrocampista gialloblù ha sin qui ricalcato quello della squadra. Il suo bottino di quattro reti stagionali (tre in campionato e uno in coppa) ed un solo assist vincente si è infatti cristallizzato a novembre. Dopodichè anche la qualità e lo spessore delle sue prestazioni sono andati a calare. Un Lamezia che, nonostante un campionato molto deludente nel girone di ritorno, o meglio fino a tre turni addietro, ha ancora la possibilità di puntare al terzo posto e quindi ottenere, paradossalmente, un piazzamento finale migliore rispetto allo scorso campionato allorquando chiuse da quarto. “Vincere a Sant’Agata sarebbe importantissimo, al cospetto di una squadra che lavora e gioca assieme da ormai due stagioni. Occorrerà una prestazione importante – taglia corto - da parte nostra”

Concetti su cui insiste pure Claudio De Luca. “Sant’Agata squadra forte e che gioca bene. Occorrerà lottare su ogni pallone e tenere sempre alta la concentrazione, come fatto contro Locri e Paternò. Sicuramente vincere ti aiuta a lavorare con un miglior stato d’animo. Non abbasseremo mai la guardia anche perché abbiamo attraversato dei momenti difficili per tutta una serie di motivazioni. Quindi non penso che per due vittorie adesso qualcuno possa eventualmente montarsi la testa. Bisogna rimanere umili e concentrati per provare a raggiungere un obiettivo che i ragazzi meritano per quanto stanno facendo”.

Il tecnico pugliese sottolinea quindi l’importanza di arrivare ai play-off in un certo modo. “E’ positivo che il nostro buon momento sia adesso. Affrontare i play-off, eventualmente, con questo spirito e questa condizione fisica e mentale, sarebbe molto diverso rispetto a farli con quella che avevamo fino ad un paio di settimane fa. In campo alla fine vanno i calciatori. L’allenatore incide, ma in basse percentuali. Ho sempre ribadito, d’altronde, come sia molto importante avere tutti gli elementi a disposizione. Ciò ti permette, sia dall’inizio che, con i cambi, a gara in corso, di poter avere delle frecce importanti al proprio arco”. A Sant’Agata di Militello l’ex allenatore di Monopoli e Brindisi potrà fare affidamento quasi sull’intera rosa. Non dovrebbero farcela solo gli acciaccati Cristiani e Cunzi. Dirigerà il signor Filippo Pazzarelli di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Mattia Piccinini di Ancona e Alessandro Pascoli di Macerata.

In Eccellenza e Promozione, dopo la sosta dello scorso fine settimana per lasciare spazio alla 59^ edizione del Torneo delle Regioni, svoltasi in Piemonte e Valle d’Aosta, si riprende con la disputa degli ultimi 90’. Tutto sommato discreto il bilancio, specie se rapportato alle ultime precedenti edizioni pre-pandemia, della spedizione calabrese. Sia l’Under 15 che l’Under 17 hanno infatti superato la fase a gironi, venendo entrambe eliminate ai quarti. Davvero sfortunata, in particolare, l’uscita dell’Under 17, sconfitta 1-0 dai parigrado del Lazio in piena zona Cesarini per effetto di un gol a dir poco strano e inusuale. Eliminate nella prima fase, invece, le rappresentative di cui facevano parte ben undici tra giovani calciatori e calciatrici tesserati con squadre lametine (Promosport, Vigor Lamezia e Promosport Women). Ci riferiamo all’Under 19 ed alla Rappresentativa femminile.

Torniamo al massimo campionato regionale. La Promosport chiuderà la regular season al “Marzano” di Vibo Marina dove affronterà i “locali” del Soriano. La gara, a seguito di comunicazione trasmessa dalla società ospitante alla Questura di Vibo Valentia e nota del 23.03.2023 prot.n. 13431, si disputerà "a porte chiuse". Promosport già certa del secondo posto, ma chiamata a vincere per confermare l’attuale +10 sul Reggiomed, quinto. Il che consentirebbe a Scozzafava e compagni di evitare la semifinale play-off e approdare direttamente alla finale regionale. Soriano sestultimo, con un solo punto di vantaggio sulla quintultima, e quindi non ancora salvo. Il tecnico dei lametini, Claudio Morelli, nell’occasione ha recuperato, seppur non ancora al meglio dopo il lungo periodo di stop forzato per infortunio, Rekik. Deve però fare i conti con più di un acciaccato, De Nisi, De Martino e Trentinella su tutti.

Scendiamo nel girone B di Promozione. Anche qui si giocano gli ultimi 90’. In attesa di giocare la Supercoppa Regionale, nel triangolare ufficiosamente in programma a Gioia Tauro domenica 7 maggio, assieme a Gioiese e PraiaTortora, vincenti, rispettivamente, l’Eccellenza ed il girone A di Promozione, domani pomeriggio (15:30) la Vigor Lamezia ospiterà l’Ardore al D’Ippolito. Ai reggini basta un punto per chiudere secondi in ottica play-off. Si affronteranno il miglior attacco (Vigor) e la difesa meno perforata (Ardore) del girone. Per l’occasione mister Saladino ha convocato i portieri Columbro e Mercuri; i difensori Curcio, Costanzo, De Fazio, Gallo, Mascaro, Michienzi, Morelli, Scalise, Tutino; i centrocampisti Bernardi, Calomino, Chirico, Covello, Foderaro M., Giampà, Leta, Silvagni, Salerno; nonché gli attaccanti Arzente, Cristaudo, Foderaro G., Gigliotti, Gullo e Percia Montani. Causa previsto maltempo, è stato intanto rinviato a data da destinarsi l’evento “la Vigor Lamezia saluta i propri tifosi”, ch’era in programma alle 19:00 di domani su corso Nicotera.

Impegno casalingo anche per l’Atletico Maida che, al “Pino Catania” di Pianopoli, dovrà vedersela contro uno Sporting Catanzaro Lido quinto ma già da alcune giornate tagliato fuori dai play-off visto il distacco quasi abissale tanto dalla quarta, tanto dalla seconda posizione. Maida dal canto suo già certo di dover disputare i play-out. Anche un pari potrebbe essere sufficiente (per via della miglior differenza reti generale di cui attualmente godono Romagnuolo e compagni rispetto al Melicucco) per quantomeno confermarsi quartultimi e poter quindi giocare il play-out in casa e con due risultati a disposizione. In caso di vittoria si potrebbe chiudere quintultimi, ma non cambierebbe granchè, se non il nome dell’avversario di turno che, al momento, sarebbe il Melicucco. Contro lo Sporting, mister Caruso dovrà fare a meno degli squalificati Decio, Grande e Riccelli, nonché degl’infortunati Perugino e Martinez.

Nel raggruppamento B di Prima Categoria, domani è in programma solo la terzultima di campionato. Delicata trasferta ad Aprigliano per il Sambiase. Si affrontano, rispettivamente, quinta e quarta forza del torneo, separate da un solo punto. Chi dovesse eventualmente perdere, con tutta probabilità non disputerà neanche i play-off dato che difficilmente perderanno ulteriori punti le due battistrada Real Fondo Gesù e Mesoraca. Già al momento il distacco tra seconda e quinta è di ben tredici lunghezze, quando il limite massimo è, come noto, di nove.

I Biancoverdi Raffaele ospitano al “Renda” il Mangone di mister Viterbo. Locali già salvi, cosentini bisognosi di punti tanto per conservare il terzo posto, quanto per non far aumentare gli attuali nove punti di distacco dalla coppia di testa. Assenti, tra i lametini, lo squalificato Torcasio e gl’infortunati Caccamo e Caparello. In forse gli acciaccati Di Cello, De Sensi e Mazeti. La Garibaldina invece riceverà la visita della co-capolista Real Fondo Gesù. Sfida sulla carta impossibile per i soveritani, penultimi e reduci da tre sconfitte di fila. Crotonesi al contrario galvanizzati dalla pesante vittoria di domenica scorsa nello scontro al vertice con il Mesoraca

Seconda Categoria

Domenica scorsa è andata in scena l’ultima giornata nel girone B. Di seguito i risultati: Agid Dipignano – San Michele Donnici 1-2; Ceep Villaggio Europa – Unione Sportiva Marano 0-1; Cerisano – Parenti Calcio 1-1; Cleto – Real Cosenza 4-4; F.c. San Mango – Audace Decollatura 2-2; Falchi Rossi Falconara – Komunicando IKST 1-4.

Questa la classifica finale: F.c. San Mango 46; Parenti Calcio 43; Real Cosenza 42; Audace Decollatura e San Michele Donnici 39; Komunicando IKST 36; Ceep Villaggio Europa 31; Cleto 28; Agid Dipignano 25; Us Marano 20; Cerisano 11; Falchi Rossi Falconara 7

Il San Mango di mister Neri è dunque promosso direttamente in Prima Categoria. Un traguardo che l’intero club ha ovviamente dedicato alla memoria del presidente Aldo Grandinetti, scomparso lo scorso gennaio, a soli 36 anni, per una grave malattia. Domani pomeriggio (15:30) al via i play-off con le due semifinali. Al Comunale “A. Pontiero” di Parenti i locali sfideranno il San Michele Donnici. Al Centro Sportivo Real Cosenza, quest’ultimo ospiterà l’Audace Decollatura. Ai decollaturesi, quarti per via della miglior differenza reti negli scontri diretti con il San Michele Donnici, servirà obbligatoriamente vincere per poter accedere in finale.

Retrocedono direttamente in Terza i Falchi Rossi Falconara. Per via dell’eccessivo (maggiore di nove punti) distacco tra quintultima e penultima, sempre domani si giocherà una sola semifinale play-out: quella tra Agid Dipignano e U.s. Marano. La perdente (ma al Dipignano basterà anche il pari) spareggerà con il Cerisano per stabilire il nome della seconda retrocessa. Il San Mango, dal canto suo, tornerà in campo sabato 13 maggio (ore 16:00) per affrontare, sul proprio campo, l’Audace San Marco (vincitore del girone A di Seconda) nella sfida valevole per la Supercoppa Provinciale di Seconda Categoria 2022-23.

Nel raggruppamento C, vinto dal Pianopoli, lo scorso week-end sono maturati gli ultimi verdetti. A sorpresa, ma non troppo, a vincere la finale play-off è stato il Casabona, impostosi 3-2 in casa di un Comprensorio Corace (per larga parte della stagione saldamente primo) a cui non è bastata una doppietta del quarantacinquenne allenatore-giocatore Benedetto Mangiapane. Nella finale play-out, 2-2, al termine dei supplementari, tra Amaroni e Polisportiva Palermiti. Di conseguenza, per effetto del miglior posizionamento in campionato, l’Amaroni si salva mentre il Palermiti retrocede in Terza in aggiunta al San Nicola Carfizzi, arrivato ultimo.

Terza Categoria

Penultima giornata nel girone C. Questo il programma delle gare di domani (fischio d’inizio alle 15:30): Conflenti – Belvedere Calcio; Cortale A.s.d. – Serrastretta; Curinga – Maida; Excalibur Compr Fronti – Atletico Feroleto (a Pianopoli alle 19:00); Longobardi Calcio – Marca Football Club; Mac 3 – U.s. Girifalco

Così sono andate le cose lo scorso fine settimana: Belvedere Calcio – Mac 3 2-0; Marca Football Club – Excalibur Compr Fronti 3-0 (a tavolino per mancata presentazione ospiti); Atletico Feroleto – Conflenti 0-3; Curinga – Cortale A.s.d 1-4; Serrastretta – Longobardi Calcio 0-3; U.s. Girifalco – Maida 2-2

Si riparte dalla seguente classifica aggiornata ai due anticipi odierni: Marca Football Club 45; Conflenti e Belvedere Calcio 42; Mac 3 33; Excalibur Compr Fronti* 32; Longobardi Calcio 31; U.s. Girifalco 27; Maida 23; Atletico Feroleto 19; Curinga 16*; Cortale 15; Serrastretta 8

*Un punto di penalizzazione

Ferdinando Gaetano