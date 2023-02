Fc Lamezia ospite del Ragusa. Impegni interni per Promosport, Atletico Maida e Biancoverdi Raffaele

Lamezia Terme - Nuovo turno di campionato per le varie realtà calcistiche lametine e dell’hinterland. Procediamo, come sempre, in ordine di categoria e posizionamento in classifica.

Nel girone I di serie D si gioca l’ottava di ritorno. Classifica alla mano, l’unico incrocio tra squadre di alta, o comunque medio-alta, classifica sarà quello tra Vibonese e Sant’Agata, quasi una sorta di ultima chiamata play-off per un undici, quello calabrese, in piena crisi. La lanciatissima capolista Catania ospiterà il vice fanalino di coda Paternò, mentre il Locri, seconda forza del torneo, sarà di scena in casa dell’ultima della classe, ma in decisa ripresa, Mariglianese. L’Fc Lamezia, quarto con un solo punto di vantaggio sulla coppia Licata – Trapani, gioca a Ragusa (14:30). Prima di addentrarci più nei dettagli della sfida in terra iblea, stamane intanto, a distanza di circa otto mesi, oggettivamente un'eternità calcisticamente parlando, è tornato a parlare, nel corso di una conferenza stampa indetta presso la sala stampa del D'Ippolito, il patron Felice Saladini, il quale ha rilanciato affermando che il progetto Fc Lamezia Terme continuerà comunque andrà a finire l'attuale stagione.

"La parola e gli impegni presi nel momento in cui ho deciso di creare questo club che unisce l'intera città, - ha dichiarato - non verranno mai meno. Saladini c'eèoggi e continuerà ad esserci nel futuro. Il progetto è più importante dei risultati sportivi che, ad ogni modo, prima o poi arriveranno. Già in questa stagione è stato centrato un obiettivo storico come l'accesso alle semifinali di Coppa Italia, evento mai raggiunto prima da una squadra calcistica lametina in una competizione a carattere nazionale. Ovviamente adesso puntiamo a vincere la coppa". Non altrettanto chiaro e diretto nel rispondere al perché, contrariamente alla passata stagione, nell'attuale, in cui c'è peraltro un’unica proprietà che accomuna Fc Lamezia e Reggina, il flusso di calciatori tra i due club citati sia stato a senso unico, ovvero esclusivamente dal club gialloblu' verso quello amaranto. Saladini non ha risposto in modo esaustivo nemmeno alla domanda sul perché nel mercato invernale non siano state adeguatamente rimpiazzate le partenze dei big Maltese e, soprattutto, Ferreira.

In tal senso si è limitato a ricordare come "quest'anno in questo club sia stato investito un milione e mezzo di euro, e non è da escludere che tale cifra possa essere addirittura raddoppiata nella prossima stagione, fermo restando che l’attuale non è ancora finita”. Quanto al rapporto notoriamente “complicato” con lo zoccolo duro della tifoseria vigorina, ha affermato di essere sempre “propenso al dialogo ed al confronto, ma solo se costruttivo e civile. Finchè invece continueranno le offese e gl’insulti, otterranno solo l’effetto contrario e, nello specifico, farci pubblicità gratuita. Ad ogni modo sarebbe ora di finirla di farci male da soli, tra cittadini della stessa città. Qui c’è in palio una cosa molto più importante di Saladini persona, ed è il progetto Fc Lamezia”.

Quindi, un’apertura verso il primo cittadino. “Attualmente questa è la realtà calcistica più importante della città più baricentrica della Calabria. Se il nostro sindaco vorrà, noi siamo sempre pronti a tendergli la mano, anche perché, come già ribadito altre volte, lo sport, ed il calcio in particolare, possono fungere da volano di una città”. Piena collaborazione verso il Comune ed il promoter Pegna anche in ottica dei piccoli lavori che prossimamente dovrebbero riguardare la rimozione, e sostituzione con alcuni più bassi, dei pannelli divisori tra il terreno di gioco di via Marconi e la tribuna. Magari, aggiungiamo noi, sarebbe ora di riprendere l’interlocuzione tra Comune e club gestore dello stadio per aprire finalmente al pubblico, anche in previsione dei futuri concerti ed eventi (vedi lo spettacolo di Checco Zalone della prossima estate), la curva nord.

Tornando alla gara di domani pomeriggio all’Aldo Campo, i gialloblu affronteranno il nono attacco ma, al contempo, la peggiore difesa in condominio con quella del San Luca. Dopo lo score negativo degli ultimi mesi, leggi un punto in sei gare, il sodalizio siciliano ha optato per l’esonero del tecnico Raciti, sostituito con il ritorno, a distanza di qualche anno, di mister Settineri. Quest’ultimo in tre giornate ha raccolto quattro punti. Dopo aver ceduto solo di stretta misura in casa del forte Sant’Agata, i suoi hanno battuto in extremis il Cittanova e quindi, domenica scorsa, strappato un prezioso punto in casa del Canicattì. 270’ nei quali, peraltro, hanno incassato appena un gol. Una squadra in netta ripresa, insomma. “Davanti - osserva mister Claudio De Luca - hanno un elemento forte nel vedere la porta (Randis ndr), ma è soprattutto una squadra in lotta per salvarsi. Se vogliamo provare a centrare il miglior piazzamento possibile in chiave play-off, dobbiamo essere umili e cattivi, cioè assimilare proprio le caratteristiche di una squadra che deve salvarsi. Giocare anche di sciabola, quindi, e non solo di fioretto”. Il tecnico pugliese si è quindi soffermato sull’incontro mattutino con la proprietà del club. “Per la prima volta oggi ho avuto modo di conoscere il patron Saladini. Ha avuto un colloquio pure con la squadra. Certamente la visita della proprietà, compresi presidente e vicepresidenti, ha fatto ulteriormente capire ai ragazzi come questa qualificazione alla semifinale di Coppa Italia deve rappresentare per noi solo un punto di partenza per continuare a far bene”. Anche in terra iblea l’ex allenatore di Monopoli e Bisceglie dovrà fare i conti con assenze ed elementi non al meglio. “Per ottenere risultati importanti ho bisogno di avere tutta la rosa a disposizione. Ho voluto rischiare qualche elemento esperto nel match di coppa per giocarmi il tutto per tutto. Ovviamente ci teniamo a far bene in entrambe le competizioni e, indipendentemente dal giocare in casa o n trasferta, adesso dobbiamo ottenere risultati e prestazioni importanti. C’è entusiasmo, ma questo non deve far mai scendere l’umiltà, anche perché non abbiamo certo risolto i nostri problemi”. A Ragusa dirigerà il signor Piero Marangone di Udine, coadiuvato dagli assistenti Luca Mantella di Livorno e Roberto Palermo di Pisa.

Ottava di ritorno anche in Eccellenza, dove nel consueto anticipo televisivo la vice capolista Scalea ha battuto 1-0 la Morrone. La formazione dell’alto Tirreno cosentino sale così a 44 punti, staccando momentaneamente di tre lunghezze la Promosport che, dal canto suo, domani (15:00) se la vedrà al Rocco Riga con il fanalino di coda Acri, formazione reduce da otto sconfitte consecutive e ormai virtualmente retrocessa a seguito della smobilitazione dicembrina. Occasione da non sprecare, insomma, da Scozzafava e compagni per dare maggior peso alla striscia positiva di quattro giornate le quali, complessivamente, hanno tuttavia fruttato giusto sei punti. Mister Claudio Morelli contro i rossoneri acresi, oltre che agli ormai soliti Umbaca e Baclet, non potrà fare affidamento sugli out Rekik e Melina.

Il campionato di Eccellenza femminile osserva un turno di sosta. Lo scorso fine settimana, in occasione della sesta giornata la Promosport Women si è imposta in casa del Melito con un più che tennistico 0-7. È il quarto successo consecutivo per Stranieri e compagne che si sono così portate a -3 dalla vetta.

Scendiamo nel girone B di Promozione calabrese dove, anche in questo caso, si gioca l’ottava di ritorno. Ben quattro gli anticipi odierni. L’unico riguardante la parte alta della classifica, ovvero Sporting Catanzaro Lido – Comprensorio Archi, è stato sospeso a pochi minuti dal termine, subito dopo il 2-2 dei locali dal dischetto, per eccessive proteste verso il direttore di gara da parte, si presume a questo punto, di calciatori ospiti. Nelle tre restanti gare, pari tra Africo e Melicucco e vittorie interne di Cinquefrondese e Melito su, rispettivamente, Deliese e Bivongi Pazzano.

Domani (15:00) ostica trasferta a Ricadi per la capolista Vigor Lamezia. Proprio sul suo campo, infatti, due domeniche fa il Capo Vaticano ha strappato un pari alla Palmese, seconda a -5 dai lametini, che, dal canto suo, sarà ospite del pericolante Ravagnese. Vibonesi a digiuno di successi da cinque turni, nei quali hanno racimolato solo due punti. Vigor reduce, al contrario, da cinque successi di fila e che non incassa gol da sette giornate. Per la trasferta di Ricadi mister Giuseppe Saladino ha convocato i portieri Mercuri e Columbro; i difensori Gallo C., Curcio, Tutino, Morelli, Mascaro, Costanzo; i centrocampisti Giampà, Chirico, Leta, Salerno, Foderaro M., Covello, Calomino; gli attaccanti Foderaro G., Cristaudo, Bernardi, Gullo, Percia Montani e Arzente.

Match casalingo per l’Atletico Maida che al Pino Catania di Pianopoli riceve il quotato San Giorgio, terza forza del torneo. Reggini che hanno fatto sempre bottino pieno negli ultimi 270’; maidesi che, al contrario, non raccolgono l’intera posta dallo scorso 15 gennaio. Giallorossi quindi obbligati a far risultato, vuoi perché attualmente quintultimi assieme al Roccella, vuoi perché nella sua parte bassa la classifica si è molto accorciata nelle ultime domeniche. Mister Caruso dovrà rinunciare alle prestazioni dello squalificato Grandinetti e dell’infortunato Martinez. In forte dubbio Scalese, Mercuri e Fratia. Rientra dal turno di stop disciplinare Grande.

Nel girone B di Prima Categoria si gioca la quinta di ritorno. Nelle due gare disputate oggi, vittorie di Real Fondo Gesù e Mangone ai danni, rispettivamente, di Cerva e Taverna. Il Sambiase domani (15:00) sarà di scena ad Aiello Calabro. Per l’occasione il tecnico dei giallorossi, Paolo Gallo, ha convocato i portieri Cugliari e Michienzi; i difensori Fortuna, Gagliardi M., Lombardo, Miletta, Perri ’02, Rosi, Tutino, Vasile; i centrocampisti Gagliardi G., Diop, Liparota, Marrello, Michienzi, Procopio, Tallari; nonché gli attaccanti Calindro, Canino, Perri ’00 e Scarpino. Mercoledì prossimo, 1 marzo, il Sambiase tornerà in campo, in quel di San Giovanni in Fiore, per recuperare la sfida contro le Stelle Azzurre Silana, non disputata domenica 12 febbraio per neve. Nei giorni scorsi, intanto, tramite una dura nota i tifosi organizzati hanno preso le distanze dalla società, a loro modo di vedere “incapace di mantenere l’impegno preso di restituire gloria ai colori giallorossi”. Hanno di conseguenza annunciato la dolorosa decisione di “non offrire più alcun tipo di sostegno ed incitamento fin quando la squadra rimarrà sotto l’attuale gestione societaria”.

I Biancoverdi Raffaele riceveranno, al Gianni Renda (15:00), la visita del quotato Aprigliano. Nessun problema di formazione per mister Notaris.

Garibaldina attesa dal San Mauro Marchesato nello scontro tra penultima e terzultima della classe. Soveritani che mercoledì hanno perso (ottavo kappaò consecutivo) 2-0 il recupero in casa del fanalino di coda Cerva, che ha così conquistato i primi punti della stagione.

Seconda Categoria

Nel girone B è in programma un nuovo turno di riposo.

Così sono andate le cose lo scorso week-end, allorquando si è disputata la quarta giornata di ritorno: Ceep Villaggio Europa – Real Cosenza 2 – 2; Cerisano - Cleto 2 – 2; F.c. San Mango – Agid Dipignano 1 – 1; Falchi Rossi Falconara - San Michele Donnici 3 – 4; Komunicando IKST – Unione Sportiva Marano 2 – 2; Parenti Calcio – Audace Decollatura 0 – 0

Questa la classifica aggiornata: San Mango 32; Real Cosenza 30; Parenti Calcio* 27; San Michele Donnici 26; Audace Decollatura 25; Ceep Villaggio Europa 22; Komunicando IKST 21; Cleto 18; Us Marano 16; Agid Dipignano 13; Falchi Rossi Falconara* e Cerisano 7

*Una gara in meno

Nel raggruppamento C si gioca la quinta di ritorno. Due gli anticipi odierni. Alla capolista Comprensorio Corace, impostasi per 2-1 sul Casabona, ha risposto il Pianopoli che, in quel di Vallefiorita ha battuto 3-2 l’Amaroni. Di Lio, Calidonna e Gualtieri le segnature dei pianopoletani.

Così sono andate le cose lo scorso fine settimana: Casabona per lo Sport – Amatori Le Castella sosp. (al 34’pt, per malore dell’arbitro, sull’1-1); Polisportiva Palermiti - Amaroni 1 – 0; San Nicola Carfizzi – Academy Strongoli 0 – 2; Sersalese - Pianopoli 1 – 3; Us Petronà – Comprensorio Corace 0 - 0

Si riparte da questa classifica, aggiornata ai risultati degli anticipi di oggi: Comprensorio Corace§ 33; Pianopoli§ 29; Amatori Le Castella* 24; Sersalese e Casabona per lo Sport*§ 21, Academy Strongoli 20; Petronà 17; Amaroni§ 10; San Nicola Carfizzi# e Polisp. Palermiti 5

*Una gara da recuperare

#Un punto di penalizzazione

Una gara in più

Terza Categoria

Turno di riposo nel girone C. Così sono andate le cose lo scorso week-end, in occasione della seconda di ritorno: Belvedere Calcio – Cortale A.s.d. 4-0; Marca Football Club – Curinga 8-2; Atletico Feroleto – Serrastretta 0-1; Mac 3 – Conflenti 0-3; Maida – Excalibur Compr Fronti 1-0; U.s. Girifalco – Longobardi Calcio 1-1

A seguire la classifica aggiornata: Conflenti 27; Marca Football Club 26; Excalibur Compr Fronti 24; Belvedere 23; Mac 3 20; Curinga 17; Us Girifalco e Longobardi 16; Maida 15; Atletico Feroleto 13; Cortale 12; Serrastretta 5.

Ferdinando Gaetano