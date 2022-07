Finali Nazionali under 18 di Beach Soccer, l'ASD Academy Lamezia si aggiudica il premio Fair Play

Cirò Marina (Crotone) - Nell'ambito della tappa nazionale del Torneo di Beach Soccer serie A organizzata dalla LND, il Settore Giovanile e Scolastico Calabria ha organizzato le finali nazionali giovanili Under 18 nella cornice della Beach Arena di Cirò Marina. Un'entusiasmante manifestazione che ha visto affrontarsi la Polisportiva Santa Maria Cilento, l'Asd Iaccarense, l'Asd Academy Lamezia e l'Asd Canalicchio BS Catania.

Tutte le squadre sono state animate da tanto fair play e sano agonismo dando vita a delle giocate di grande spessore tecnico. A laurearsi campionessa italiana è stata la Polisportiva S. Maria Cilento, mentre l'ASD Academy Lamezia si è aggiudicata il premio Fair Play. "Un'importante soddisfazione - si legge in una nota - per la società calabrese, a cui va il plauso di tutto il Coordinamento regionale, che in tale occasione non poteva mancare di dare il suo supporto organizzativo affinché l'evento si svolgesse al meglio. A tal proposito, il Coordinatore Massimo Costa ha ringraziato quanti hanno lavorato sul campo supportando le squadre. Inoltre, un ringraziamento è andato al Comune di Cirò Marina per la fattiva collaborazione".

A presenziare alla manifestazione è stato anche Saverio Mirarchi, vice presidente Area Sud LND e presidente del CR Calabria, che partecipa sempre molto volentieri alle manifestazioni organizzate dal SGS Calabria. Si è chiuso così il sipario su un altro evento sportivo con l'auspicio di organizzarne per la prossima stagione altri, mantenendo gli stessi risultati collezionati finora.