Finisce a reti inviolate Promosport-Aprigliano al “Riga”

Lamezia Terme – Termina a reti inviolate la sfida del “Rocco Rica” tra Promosport e Aprigliano valida per l’ottava giornata del girone A del campionato di Promozione. In una gara fortemente condizionata dal maltempo, sono gli ospiti a rendersi più pericolosi dalle parti di Barbera, con la squadra di Tony Lio fin troppo guardinga e rinunciataria, mai realmente in grado di mettere apprensione alla retroguardia ospite. Per la Promosport, ancora a secco di vittorie, si tratta del quarto pareggio stagionale.

Cronaca

Primo Tempo

11' L'Aprigliano si affaccia dalle parti di Barbera con un calcio di punizione di Canonaco alzato in angolo dal portiere biancoblu

22' Promosport pericolosa con un colpo di testa di Gagliardi M. che si spegne sul fondo

25' Tentativo dalla distanza di Canonaco, Barbera respinge

42' Aprigliano ancora pericoloso con Canonaco che non riesce a inquadrare la porta da buona posizione

Secondo Tempo

10' Morabito ha sul destro un pallone invitante ma colpisce male, palla fuori

12' Aprigliano vicinissimo al vantaggio con un gran destro di Federico che sfiora il palo alla sinistra di Barbera

31' Aprigliano ancora pericoloso con un violento destro di Esposito che sorvola di pochissimo la traversa

33' Canonaco tenta di sorprendere Barbera sul suo palo direttamente su calcio di punizione, il portiere fa buona guardia

42' Sugli svluppi di un calcio di punizione a due in area, il neoentrato Occhiuto calcia alto da buona posizione

48' Nasabata tenta un imprrobabile sinistro da posizione defilata, la palla è facile preda di Crocco

Promosport – Aprigliano 0-0

Promosport: Barbera, Gagliardi M., Ferrara A. (37'st Catanzaro), Gagliardi G., Saladino, Morabito, Costa, Carrà (25'st Nasabata), Mercatante (37'st Lio), Errigo, Strangis. A disp. Lucia, Perri, Taverna, Torchia, G., Ruberto, Pellegrino. All. Lio

Aprigliano: Crocco, Spadafora, Citrigno, Barberio (25'st Longo), Muraca, Rocca, Pasqua, Esposito, Federico (36'st Occhiuto), Canonaco, Pascuzzo. A dsp. Mazza, Tarantino, Gallo, Fiore, Alen, De Luca, De Rose. All. Spinelli.

Arbitro: Fiore da Cosenza

Assistenti: De Bartolo e Granata da Cosenza

Note: Angoli 1-2. Ammonii: Esposito (A), Occhiuto (A). Gara a porte chiuse. Rec 4'st

F.S.