Ginnasta lametina convocata per europei di ritmica a Baku

Lamezia Terme - Simona Villella è stata convocata per i 35esimi europei di ginnastica ritmica che si svolgeranno a Baku dal 16 al 19 maggio. La ginnasta lametina cresciuta nella asd Marconi di Lamezia e tesserata per la s.s.kines di Catanzaro da luglio 2018 si allena nel centro tecnico federale di Fabriano con la squadra nazionale Junior sotto la guida delle tecniche Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova. Simona, insieme alle compagne di squadra Serena Ottaviani (soc. Faber Fabriano) Siria Cella e Giulia Segatori (società Auxulium Genova) Vittoria Quoiani (Armonia D'Abruzzo) Alexandra Naclerio (Clud Giardino Carpi), rappresenterà quindi l'Italia della ritmica a questa prestigiosa competizione in Azerbaijan con la determinazione a fare bene e a portare a casa un risultato di prestigio. Le ultime uscite internazionali della nazionale (Mosca febbraio 2019 medaglia d'argento, Burgas marzo 2019 medaglia d'oro e Baku aprile 2019 medaglia d'argento e di bronzo) lasciano ben sperare per il prossimo futuro di questa giovane squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA