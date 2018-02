Gli atleti della Libertas Lamezia protagonisti in Puglia, Calabria e Marche

Lamezia Terme - Gli atleti della Libertas Lamezia sono stati protagonisti in diverse gare tra Puglia, Calabria e Marche. A Barletta si è corsa la Pietro Mennea Half Marathon con una spettacolare partenza per la presenza di 2800 atleti. L’atleta Domenico Tucci ha ottenuto un secondo posto di categoria master M35 con il tempo di 1h:16.42. Domenico Tucci, per il primo anno nella categoria Master è risultato tra l’altro 8° nella classifica generale assoluta. La città della Disfida è stata inondata di maglie azzurre con la scritta “La fatica non è mai sprecata. Soffri ma sogni” parole famose dell’atleta barlettano dette in occasione della vittoria alle Olimpiadi di Mosca del 1980. La gara è stata vinta per gli uomini da Rutigliano Giuseppe con il tempo di 1h:12.07 e dalle donne da Novelli Ilaria con il tempo di 1h:26.48.

A San Costantino Calabro invece si è corsa la seconda prova regionale dei Campionati di società di cross Allievi e Assoluti con i nostri atleti Magisano Antonio, Godino Andrea, Rocca Fabrizio, Bernardi Giancarlo, Bruno Antonio e Guzzo Antonio. I nostri atleti hanno confermato il 3° posto nella classifica societaria tra l’altro correndo su un percorso fangoso ed reso pesante dalle forti ed incessanti piogge di questa settimana.

Inoltre, a Lamezia Terme si sono corsi in concomitanza con i Campionati regionali individuali di Cross Giovanili i campionati regionali Libertas di 5km per gli uomini e 3km per le donne. La gara maschile è stata vinta da Elvidio Critelli seguito da Magnone Stefano e a seguire gli atleti Mancuso Francesco, Fazio Nicola, Tutino Vincenzo e Giuseppe Chirumbolo. La gara si è svolta presso il parco Peppino Impastato ed è stata organizzata dalla società Asd Nik Run for Nicholas. Anche qui il tempo non è stato clemente anche se il terreno ha retto abbastanza bene ed era scivoloso solo in piccole zone del tracciato.

Infine ad Ancona si sono svolti i Campionati italiani master indoor ai quali ha preso parte la nostra atleta Saveria Sesto nella gara di 3000m di marcia nella categoria SF55. “È stata un’esperienza di livello tecnico significativo sia per la partecipazione di molti atleti che per il livello organizzativo, per l’ambiente di buon agonismo in tutte le categorie”. Si è classificata 4° nella categoria SF55 con un tempo superiore al suo personale, di 20’12.22 ma comunque soddisfacente per l’atleta della Libertas anche tenuto conto di alcuni infortuni avuti durante la preparazione nei mesi che hanno preceduto la gara.