I Bikers Solitari Lamezia al trofeo delle regioni FMI, la Calabria vince la prima edizione

Spello – I giorni 28, 29 e 30 settembre a Spello in Umbria si è tenuto il primo Trofeo delle regioni, i Bikers Solitari Lamezia Terme con altri motoclub calabresi,capitanati dal Presidente del CO.RE Calabria Giò Piromalli hanno contribuito a far vincere la prima edizione alla propria regione. “L’evento - hanno spiegato dalla società in una nota - ha avuto un notevole successo sia in termini di partecipazione, con 640 tesserati FMI iscritti, sia per la perfetta organizzazione curata da 16 Moto Club umbri coordinati dal Delegato Regionale Mototurismo FMI dell’Umbria Carlo Faina e la supervisione del Presidente della Commissione Turismo e Tempo Libero FMI Rocco Lopardo. Particolarmente apprezzati gli itinerari turistici proposti ai mototuristi, la serata delle Regioni con gli stand enogastronomici di prodotti tipici, gli spettacoli con artisti di strada del sabato sera e la parata delle Regioni della domenica mattina.La Calabria, con 830 punti, si è aggiudicata il primo posto. Sul secondo gradino del podio il Piemonte con 589 punti. A seguire, in ordine cronologico, l’Abruzzo con 549 punti, la Basilicata con 242 e il Friuli Venezia Giulia con 180 punti”.