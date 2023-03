Il lametino Riccardo Mete bronzo a Cagliari all'evento WBC Muay Thai Italy

Lamezia Terme - La città di Lamezia Terme continua a ricevere importanti riconoscimenti grazie proprio, ai suoi talenti sportivi. Grande infatti, è stato risultato ottenuto dal lametino Riccardo Mete, protagonista a Cagliari, in Sardegna, dell'evento organizzato dalla autorevole WBC Muay Thai Italy. Il giovane lametino appartenente alla squadra dell'ASD Muay Thai Lamezia Terme del Maestro Giovannino Longo, è ritornato a casa con un bronzo che va ad aggiungersi a quelli raggiunti poco meno di un mese fa, alla tredicesima edizione della Thai Boxe Mania tenutosi presso il Palaruffino di Torino.

“Risultati che - si legge in una nota - nascono dalla costanza, passione e sacrificio ma anche, dalla continua collaborazione e confronto con altri team nazionali ed internazionali, necessari per la crescita umana e tecnica per ogni atleta dell'ASD Muay Thai Lamezia, che vanta prestigiose partnership con atleti provenienti da tutto il mondo”.

L'ASD Muay Thai Lamezia ringrazia “tutti gli organizzatori dell'evento per la grande ospitalità ricevuta, la perfetta l'organizzazione e l’occasione offerta, stimolo tecnico e personale per ogni atleta, divenuto al centro di sollecitazioni fisiche e mentali La scuola – sottolinea il maestro Longo - è stata infatti, pensata per il raggiungimento del benessere psico-fisico attraverso l'arte della Muay Thai, e guarda al confronto collettivo quale occasione necessaria per ogni allenamento individuale. In tale direzione – conclude – vi è in programma la partecipazione ai prossimi eventi di rilievo nazionale ed internazionale. Nell’attesa però, si riprende con la formazione che abbinata al sacrificio quotidiano degli allenamenti, sta portando risultati sportivi di elevata caratura che inorgogliscono tutto il team”.