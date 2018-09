Il pilota lametino Claudio Gullo in gara nella 60° edizione della Monte Erice

Lamezia Terme – Sarà presente in Sicilia per disputare la 60° edizione della Monte Erice anche il pilota ufficiale del Gruppo Caffo di Limbadi Claudio Gullo. Il pilota Lametino sarà al via della Kermesse trapanese al volante della Honda Civic Type R, schierata ufficialmente dal team Vecchio Amaro del Capo e gestita in gara da papà Francesco e dalla King Service. Il pilota della città della piana si presenta nella prima finalissima del Campionato Italiano Rs aspirate da leader con 120 punti effettivi (senza gli scarti erano ben 151) guadagnati grazie a 8 vittorie consecutive nelle prime 8 gare del primo girone del civm. “Non penso e non cercherò la vittoria della Monte Erice – ha dichiarato Claudio Gullo - penso solo al piazzamento per poter puntare al titolo. Spero di riuscirci, - ha commentato - ho sei possibilità, ma spero e sogno di poter chiudere molto prima il tutto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA