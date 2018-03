Il Sambiase liquida 2-0 la Juvenilia

Lamezia Terme - Prosegue a spron battuto la marcia in campionato del Sambiase che archivia senza grossi problemi anche la pratica Juvenilia nonostante un’ora abbondante in inferiorità numerica per l’ingenua espulsione di Grande. Gara decisa dalle reti, tutte nel secondo tempo, del solito Umbaca (59’) e di Luca Ferraro appena due minuti più tardi. Scavalcata nuovamente la Rossanese in terza posizione in classifica.

Sambiase – Juvenilia Roseto C.S. 2-0

Marcatori: 14’st Umbaca, 16’st Ferraro

Sambiase: Cristofaro 6, Morelli 7 (46'st Gaetano sv), Serra 6.5 (36'st Martello sv), Diop 7.5, Condito 6.5, Grande 4.5, Liparota 6.5, Cefalà 6.5, Perri 6.5 (27'st Piluso 6), Umbaca 7, Ferraro 6.5 (33'st Trinchi sv). A disp. Rubino, Carrà, Piacente. All. Fanello 7

Juvenilia Roseto C.S.: Maida 7, Campana 5.5, Carbone 5.5 (35'st Cioffi sv), Napoli 6, Iannuzzi 5, Ripoli 5.5, Infantino 5.5 (30'st Donato sv), Golia 5.5, Buongiorno 6, Bruno 5 (1'st Introcaso 5.5), Galati 5.5. A disp. Paladino, Torsitano, Falcone, Zangaro. All. Fiorello 5

Arbitro: Pasquale Samuele Cropanise di Rossano 5.5

Assistenti: Antonio Petrini e Alessandro Cavallo di Rossano

Note: Angoli 6-2; Ammoniti: Ripoli, Diop, Martello. Espulsi: 29' Grande per somma di ammonizioni. Rec. 1' e 3'. Gara a porte chiuse

Cronaca

Primo Tempo

13' Solito schema del Sambiase che porta alla conclusione Perri, la palla sfiora l'incrocio

20' Ferraro tenta la girata spalle alla porta, conclusione fuori bersaglio

23' Primo squillo di Umbaca che impegna severamente Maida con un gran sinistro dal limite

28' Galati ha palla dell'1-0 ma Condito si oppone salvando la propria porta

29' Sambiase in 10. Espulso Grande per somma di ammonizioni

41' Stoccata improvvisa di Perri, Maida respinge

42' Ferraro sfiora il palo con un bel destro in diagonale

44' Occasionissima Sambiase. Ferraro controlla male un assist al bacio di Umbaca e affretta i tempi di battuta a tu per tu con Maida centrando clamorosamente la traversa

Secondo Tempo

3' Gran girata di Perri respinta a mano aperta da Maida

6' Ferraro va vicino al goal con un colpo di testa che termina di poco sopra la traversa

8' Ferraro manca ancora la rete dell'1-0 sparando addosso a Maida in uscita

10' Sinistro senza grosse pretese di Buongiorno che si spegna sul fondo

13' Perri libera il destro dal vertice destro dell'area di rigore, Maida respinge

14' Cross da destra di Morelli che la difesa rossoblu non riesce a intercettare, la palla arriva sul secondo palo a Umbaca che di testa porta in vantaggio il Sambiase

16' Raddoppio Sambiase. Umbaca in contropiede serve Perri anticipato dall'uscita di Maida, la palla arriva a Ferraro che beffa il portiere con un perfetto lob dalla trequarti

42' Buongiorno sfiora l'incrocio su calcio di punizione

Francesco Sacco