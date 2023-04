Impegni interni per Fc Lamezia e Sambiase. Al Torneo delle Regioni eliminata l'Under 19 calabrese

Lamezia Terme - Nuovo turno di campionato per le varie realtà calcistiche lametine e dell’hinterland. Procediamo, come sempre, in ordine di categoria e posizionamento in classifica. Nel massimo campionato dilettantistico nazionale è in programma la terzultima giornata. Impegni esterni per ben cinque delle attuali prime sei. Tra le mura amiche solo il Trapani che ospiterà il Licata in una sorta di vero e proprio scontro diretto in chiave play-off.

Mach casalingo per l’Fc Lamezia Terme che al “D’Ippolito” (ore 15:00) ospita il Paternò, ovvero la squadra attualmente più in forma del torneo assieme al già promosso Catania. I paternesi sono infatti reduci da tre vittorie consecutive, e nelle ultime sei giornate hanno raccolt, come il Catania, la bellezza di 16 punti. Proprio al match giocato lo scorso 26 febbraio al “Massimino” risale l’ultimo kappaò del Paternò. La compagine dell’hinterland catanese ha racimolato 19 punti nelle ultime otto uscite. Rendimento eccezionale che le ha permesso di passare dalla penultima posizione solitaria, ovvero dalla zona retrocessione diretta, all’attuale margine di due punti di vantaggio sulla zona play-out. Lamezia ad una lunghezza dal quinto posto occupato dalla coppia Licata – Vibonese.

In sala stampa, nella consueta conferenza del sabato, oltre al mister De Luca stavolta si è presentato anche l’esperto Cunzi. “Tutti, al nostro interno, aspettavamo questa vittoria che ci ha dato maggior consapevolezza nei nostri mezzi. Siamo consapevoli – ha proseguito il fantasista ex Catanzaro - del fatto che in questi mesi qualcosa si è sbagliato. Sinceramente non penso che siamo la squadra vista nel girone di ritorno fino a prima di domenica scorsa. Quello che è stato purtroppo non si può più cambiare. Abbiamo analizzato gli errori commessi cercando di migliorare ogni giorno. Possiamo solo cambiare in meglio il finale di questa stagione e siamo decisi a farlo”.

“Da quando è arrivato mister De Luca – ha dichiarato sempre Cunzi - abbiamo avuto qualche problema in più sotto l’aspetto degl’infortuni. Io stesso, come tanti altri miei compagni, ho incontrato qualche difficoltà. Questa settimana ero rientrato in gruppo, ma giovedì mi si è girata la caviglia in allenamento e quindi domani non ci sarò nuovamente. Al di la delle assenze, contro il Locri si sono comunque rivisti segnali importanti e da questi bisognerà ripartire”.

L’ex Santa Maria è conscio del brutto girone di ritorno disputato dalla squadra gialloblù. “Sappiamo che c’è un po' di delusione perché i tifosi si aspettavano qualcosa in più da noi, com’era lecito, a livello di risultati. Ora dobbiamo concentrarci singolarmente, e di volta in volta, su ognuna di queste tre gare restanti. Contro il Paternò daremo il massimo per portare a casa il risultato. Sicuramente noi gruppo ci ricorderemo di coloro che ci sosterranno ora che siamo reduci da un momento di difficoltà. L’augurio è che tra tre domeniche possano gioire assieme a noi per gli eventuali play-off centrati”.

Claudio De Luca pretende il bis della bella, e per certi versi inattesa, prova sfornata negli ultimi 90’. “La gara di Locri ha fatto capire a molti ch’è arrivato quel segnale che aspettavamo da tanto. Dobbiamo essere bravi a portare gli episodi a nostro favore giocando, come fatto domenica scorsa, con grande agonismo, attenzione e concentrazione, fermo restando che abbiamo fatto bene pure sotto il profilo del gioco espresso”.

Lamezia – Paternò non dovrebbe deludere affrontandosi due squadre ancora pregne, almeno sulla carta, di motivazioni. “Le partite sono tutte importanti. Nella parte iniziale del torneo, magari anche inconsciamente, qualche squadra può non essere al top della concentrazione visto che c’è ancora tutto il tempo di recuperare. Quando invece arrivi a giocarti le ultime partite, si azzerano tutti i valori tecnici, anche perché sono spesso le motivazioni a fare la differenza. E la mia squadra di motivazioni ne deve avere tante visto che si è ritornati finalmente al successo e ci si è così rimessi in corsa per un posto play-off. Il 2-0 di Locri deve rappresentare un punto di ripartenza per concludere al meglio l’annata e lasciare un ricordo importante proprio per come si è finito. Anche il Paternò avrà tante motivazioni e quindi si prevede una bella gara. Sono tanti gli scontri diretti ancora da giocare, così come le sfide tra chi aspira ai play-off e chi deve salvarsi. Tutto ancora aperto, insomma”.

Gialloblù alla ricerca di quel successo interno che manca dal 5 febbraio scorso. “Fortunatamente in questa settimana abbiamo recuperato qualcuno degli assenti ed ora voglio vedere dai miei una prestazione ancora migliore rispetto a una settimana fa. Bisogna prendere da esempio quanto finora fatto, sia in positivo che in negativo, e tornare finalmente a ottenere una vittoria importante in casa. I miei devono sforzarsi di giocare allo stesso modo di come facciamo in trasferta, dove magari il più delle volte il campo ci permette di giocare meglio palla a terra. Dobiamo fare bene su ogni tipo di superficie, a prescindere se si gioca sul sintetico, sull’erba naturale, sulla terra o sul cemento. Non trovare nessun tipo di alibi, insomma e portare a casa i tre punti”.

Il tecnico pugliese domani dovrà fare a meno soltanto dell’infortunato Cunzi e di Maimone che sconterà la seconda ed ultima giornata di squalifica. Dirigerà il signor Mario Picardi di Viareggio, coadiuvato dagli assistenti Matteo Laconi e Nicola Mascia, entrambi appartenenti alla sezione Aia di Cagliari.

Domenica di sosta per l’Eccellenza e la Promozione per via della 59^ edizione del Torneo delle Regioni in corso in Piemonte e Valle d’Aosta. Diversi i giovani e le giovani calciatrici militanti in squadre lametine presenti nelle varie Rappresentative della Calabria partite alla volta del Piemonte. Della Rappresentativa Regionale Under 19 fanno parte il 2004 Matteo Tutino della Vigor Lamezia ed i pari età Marco Perri e Oscar Mannarino della Promosport. Nella Rappresentativa Regionale Under 15 c’è il classe 2008 Giuseppe Gigliotti del Calcio Lamezia. Ben otto le calciatrici della Promosport nella Rappresentativa Femminile. Ovvero le 2002 Caterina Anna Musciacchio, Maria Rita Maisano e Federica Calì; la 2003 Giulia Criseo; le 2005 Maria Antonietta Ariobazzone, Veronica Ceravolo e Sharon Tibullo, nonché la classe 2006 Angelica De Marco.

Oggi si è disputata la seconda giornata della fase a gironi. Già eliminata l’Under 19 a seguito della sconfitta (2-0) di ieri contro il Veneto e dell’1-0 subito oggi dall’Umbria al 90’ su rigore. Ininfluente, quindi, ai fini della qualificazione il restante match di domani con la Provincia Autonoma di Trento.

Ancora in corsa per il passaggio del turno l’Under 17, avendo ieri pareggiato 2-2 con il Veneto e oggi battuto 1-0 l’Umbria con gol di Gatto. Idem l’Under 15 che ha vinto 1-0 contro il Veneto e oggi pareggiato 0-0 contro l’Umbria. La Rappresentativa femminile dopo il buon 1-1 (a segno Ruffo per le calabresi) di ieri, ha invece perso 2-0 nel finale contro l’Umbria.

Nel girone B di Prima Categoria si gioca la quartultima giornata. Tre gli anticipi odierni: Cerva – San Mauro Marchesato 1-2, Mangone – Città di Cirò Marina 4-0 e Taverna – Città di Aprigliano 0-2. Domenica spicca Real Fondo Gesù – Mesoraca, scontro tra seconda e prima forza del torneo, separate da sole tre lunghezze Domani pomeriggio (15:30) Sambiase – Garibaldina si giocherà al “Pino Catania” di Pianopoli per indisponibilità dell’impianto di via Savutano Si precisa che, per come disposto dal Comune di Pianopoli con autorizzazione prot. n. 3279 del 18.04.2023, "nell'impianto si prevede la presenza di pubblico, tra spettatori, giocatori e addetti non superiore a 100 unità". Garibaldina in settimana vistasi infliggere un’ammenda di € 100,00 “per avere consentito la partecipazione a gara di soggetto non tesserato per la società”. Ben quattro giornate di stop sono stati sanzionati a mister Compiacente “per avere preso parte alla gara con la qualifica di allenatore senza essere regolarmente tesserato per la società”. I Biancoverdi Raffaele, già salvi matematicamente da domenica scorsa, saranno ospiti della Nuova Aiello.

Seconda Categoria

Nel girone B è in programma l’ultima giornata. L’Fc San Mango ospita al “Manfredi” (15:30) l’Audace Decollatura. Ai ragazzi di mister Neri basta un pari per essere promossi direttamente in Prima. Grazie al successo interno di domenica scorsa i decollaturesi hanno conquistato matematicamente l’accesso alla disputa dei play-off da cui uscirà la seconda, ed ultima, squadra promossa in serie superiore. Resta tuttavia da vedere se l’Audace chiuderà da terza, quarta o quinta.

Questo, ad ogni modo, il programma completo di questi ultimi 90’: Agid Dipignano – San Michele Donnici; Ceep Villaggio Europa – Unione Sportiva Marano; Cerisano – Parenti Calcio; Cleto – Real Cosenza; F.c. San Mango – Audace Decollatura; Falchi Rossi Falconara – Komunicando IKST

Questi, invece, i risultati della precedente giornata: Audace Decollatura – Ceep Villaggio Europa 4-3; Komunicando IKST – Cerisano 3-0; Parenti Calcio – F.C. San Mango 1-0; Real Cosenza – Falchi Rossi Falconara 7-1; San Michele Donnici – Cleto 8-5; Unione Sportiva Marano – Agid Dipignano 1-2

Domani si ripartirà dalla seguente classifica: Fc San Mango 45; Parenti Calcio 42; Real Cosenza 41; Audace Decollatura 38; San Michele Donnici 36; Komunicando IKST 33; Ceep Villaggio Europa 31; Cleto 27; Agid Dipignano 25; Us Marano 17; Cerisano 10; Falchi Rossi Falconara 7

Nel raggruppamento C, vinto dal Pianopoli, domenica scorsa si sono disputate le due semifinali play-off, nonché l’unica semifinale play-out prevista. Le prime hanno visto Comprensorio Corace e Amatori Le Castella pareggiare 3-3, mentre il Casabona per lo Sport ha battuto con un largo 4-0 la Sersalese. Di conseguenza, tenendo pure conto del piazzamento ottenuto durante la stagione regolare, domani pomeriggio al Comunale “Sant’Elia” di Gimigliano si disputerà la finale play-off tra i locali del Comprensorio Corace ed i crotonesi del Casabona. Ai gimiglianesi di mister Mangiapane, arrivati secondi, basterà anche un eventuale pari, ma dopo la disputa dei due tempi supplementari, per essere promossi in Prima Categoria. Nella semifinale play-out il Petronà ha battuto l’Amaroni. Oggi pomeriggio si è perciò giocato lo spareggio tra Amaroni e Polisportiva Palermiti, finito 2-2 dopo la disputa dei supplementari. Amaroni quindi salvo per il miglior posizionamento in campionato, mentre il Palermiti retrocede.

Terza Categoria

Terzultima giornata nel girone C. Questo il programma delle gare (fischio d’inizio alle 15:30): Belvedere Calcio – Mac 3 2-0 (giocata oggi); Marca Football Club – Excalibur Compr Fronti non disputata (oggi per assenza della squadra ospite); Atletico Feroleto – Conflenti (a Pianopoli alle 19:00); Curinga – Cortale A.s.d; Serrastretta – Longobardi Calcio; U.s. Girifalco - Maida

Così sono andate le cose nello scorso week-end: Conflenti – Marca Football Club 1-2; Excalibur Compr Fronti – Serrastretta 3-2 (a Pianopoli); Longobardi Calcio – Cortale 6-0; Mac 3 – Atletico Feroleto 2-2; Maida – Belvedere Calcio 1-2; U.s. Girifalco – Curinga 3-2

Si riparte dalla seguente classifica aggiornata ai due anticipi odierni: Marca Football Club# 45; Belvedere Calcio# 42; Conflenti 39; Mac 3# 33; Excalibur Compr Fronti#* 32; Longobardi Calcio 28; U.s. Girifalco 26; Maida 22; Atletico Feroleto 19; Curinga 16*; Cortale 12; Serrastretta 8

#Una gara in più

*Un punto di penalizzazione

Ferdinando Gaetano