Kitesurf, Gianandrea Stragiotti vince a Gizzeria i campionati del mondo "A’S Youth Foil U17"

Gizzeria - "Oggi, domenica 16 luglio, è stata la giornata conclusiva del campionato del mondo A’S Youth Foil U17 presso lo stabilimento Hang Loose Beach di Gizzeria. Il primo classificato è Gianandrea Stragiotti, seguito da Marcel Stepniewski in seconda posizione e Jakub Balewicz in terza" è quanto si legge in una nota.

"Mercoledì 19 alle ore 10.00 - precisano - si terrà la conferenza stampa di presentazione del campionato del mondo Formula Kite U21 presso Hang Loose Beach, località Pesci e Anguille, Gizzeria. Saranno presenti: il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, la dirigente del Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità Maria Antonella Cauteruccio, il direttore di SACAL Marco Franchini, il sindaco del Comune di Gizzeria Francesco Argento, il Consigliere Nazionale FIV Fabio Colella, il presidente del Comitato VI Zona FIV Valentina Colella, il presidente di IKA (International Kiteboarding Association) Mirco Babini, il presidente del Circolo Velico Hang Loose Luca Valentini".

"Il programma prevede regate dal 19 al 23 luglio, domenica 23 la premiazione e la cerimonia di chiusura. I due eventi - precisano - sono promossi da World Sailing (Federazione Internazionale Vela), IKA (International Kiteboarding Association), FIV (Federazione Italiana Vela), CKWI (Classe Kiteboarding e Wingsport Italia), con l’organizzazione del Circolo Velico Hang Loose e la collaborazione di Calabria Straordinaria".

CLASSIFICA A’S Youth Foil U17

1°classificato Gianandrea Stragiotti (SUI)

2° classificato Marcel Stepniewski (POL)

3° classificato Jakub Balewicz (POL)