L’8° edizione del Trofeo Città di Pianopoli il 28 maggio

Pianopoli - Domenica 28 maggio prenderà il via una delle corse ciclistiche del centro sud ormai giunta all’8° edizione. La manifestazione è denominata 8° trofeo Città di Pianopoli, 6° Memorial Franco la Sorte e seconda edizione Medio fondo Filippo Pozzato (ex professionista) che sarà anche ospite d’onore, vincitore di una Milano San Remo, una Tirreno Adriatica, 2 campionati italiani, tappe al tour, tappe al giro.

“Inoltre, da quest’anno la corsa entra a far parte del Circuito Arcobaleno circuito che si svolge nelle regioni di Puglia, Basilicata, Campania e Molise e da quest’anno anche in Calabria grazie alla passione e alla dedizione della Pianopoli Bike Team con Lorenzo Talarico e Francesco Brando – spiegano gli organizzatori - La gestione della corsa è presidiata dall’ente Csi mentre il sistema di cronometraggio affidato a Icron. Le strade invece saranno presidiate dai Volontari del Radio Club Lamezia che ci teniamo a ringraziare per averci dato fiducia. Il circuito si svolgerà nei tre comuni della piana, Lamezia, Pianopoli e Feroleto, il tratto che subirà qualche problema sarà via del progresso dal Conad in giù, e dal Conad fino a Dipodi”.