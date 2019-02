L'anticipo Sambiase – Morrone apre il week-end delle formazioni lametine e dell’hinterland

Lamezia Terme - Nuovo week-end denso di appuntamenti per le varie formazioni cittadine, e dell’hinterland, militanti nei vari campionati dilettantistici regionali. Sette le squadre “nostrane” oggi in campo nei rispettivi anticipi di campionato. Ma procediamo, come sempre, in ordine di categoria e posizione di classifica. Un anticipo che potrebbe chiudere definitivamente la lotta per la promozione diretta in Eccellenza, quello in programma oggi pomeriggio (14:30) al “Pino Catania” di Pianopoli tra la capolista Sambiase Lamezia 1923 e la più immediata inseguitrice Atleti Cosenza Morrone. Già sette, infatti, i punti che dividono le due compagini, anche a seguito della decisione infrasettimanale del Giudice Sportivo che ha ribaltato la vittoria interna della Morrone ai danni della Brutium in o-3 a tavolino. Giallorossi che potranno quindi di fatto contare su due risultati su tre a propria disposizione. Un eventuale nuovo successo, e sarebbe l’undicesimo consecutivo, chiuderebbe definitivamente i giochi anche perché sin qui il ruolino di marcia dell’undici di mister Fanello è stato impressionante, con diciotto vittorie, tre pari ed una sola sconfitta. Davvero difficile pensare quindi che possano disperdere un eventuale +10 nelle successive, nonché restanti, sette giornate. Morrone tra l’altro reduce da un periodo non propriamente brillante, come testimoniano i soli due punti raccolti, tra campo e giustizia sportiva, negli ultimi 270’. Bisognerà fare comunque attenzione perché, di contro, una sconfitta oggi dei lametini riaprirebbe, al contrario, la contesa per il primo posto anche alla luce dell’ultimo scontro diretto che ancora attende la capolista: quello del prossimo 10 marzo contro la Vigor Lamezia. Tornando al match di oggi che, lo ricordiamo, sarà trasmesso in diretta televisiva su Calabria Tv e in streaming su stadioradio.it, Danilo Fanello dovrà fare a meno dell’esterno Antonio Crispino e del difensore Grande, fermati entrambi per due giornate. Benchè figuri tra i convocati, appare poi scontata la non presenza in campo di capitan Bernardi, non ancora ripresosi pienamente da problemi fisici. In settimana il sodalizio giallorosso si è visto infliggere una nuova ed evitabile ammenda di 400,00 euro “per avere attinto con sputi e piccole pietre, colpendolo, uno degli assistenti arbitrali da parte di propri sostenitori durante la gara”. Inibito fino al 20 aprile 2019 il dirigente Nicola Samele “per avere a fine gara dato vita ad una rissa con un giocatore della squadra avversaria (si colpivano con calci e pugni)”.

Alla sfida tra le prime due si contrapporrà domani quella tra la terza e la quarta forza del girone. Un vero e proprio esame di maturità quello che attende la Vigor Lamezia Calcio 1919 a Belvedere. Biancoverdi chiamati quantomeno a confermare gli attuali undici punti che li dividono dai tirrenici cosentini, quarti. Ricordiamo, infatti, che qualora alla fine del torneo il gap tra la terza e la quarta dovesse essere superiore a nove punti, la terza accederebbe direttamente alla finale play-off (sempre che a sua volta non disti più di nove lunghezze dalla piazza d’onore). Vincere a Belvedere Marittimo potrebbe tuttavia consentire a Mercuri e compagni di balzare in seconda posizione, solitaria o in condominio, qualora oggi la Morrone dovesse tornare battuta o con un pari da Pianopoli. Ma occorrerà una grande prestazione considerato che gli amaranto non perdono in casa dal 7 ottobre scorso e sono sin qui stati una delle sole due compagini riuscite a battere la formazione vigorina. Lametini in serie utile da undici turni (nove successi e due pareggi), cosentini da sei. Mister Claudio Morelli dovrebbe avere tutti a disposizione sebbene con Antonio Mercuri non ancora al meglio. La Garibaldina sarà di scena in casa di un Roggiano ormai in caduta libera (nove kappaò consecutivi). Ottimo, al contrario, il momento dei soveritani, reduci da tre successi di fila, e in serie utile da quattro giornate, che ha permesso loro di allungare a +7 sulla quintultima

Delicatissima la trasferta che attende la Promosport ad Aprigliano. I cosentini condividono l’ultimo gradino della classifica con l’Amantea, i lametini hanno appena due punti in più. Quasi una sorta di spareggio anticipato per evitare l’ultimo posto che, lo ricordiamo, comporta la retrocessione diretta. Promosport che dovrà fare di tutto per dare continuità alla preziosa affermazione ai danni del Cassano che ha spezzato una spirale di ben tre sconfitte consecutive. Quattro punti nelle ultime sei uscite per gli apriglianesi. Il tecnico dei lametini, Tony Lio, domani avrà tutti a disposizione.

Scendiamo in Prima Categoria. Delicata trasferta al “San Giovanni Bosco” di Ricadi per l’Atletico Maida. I giallorossi, quarti, vantano infatti appena due lunghezze di vantaggio sui vibonesi dell’allenatore-giocatore Benedetto Mangiapane. In settimana sono state ridotte da cinque a quattro le giornate di squalifica a Romagnuolo e Curcio, che domani saranno comunque assenti al pari di El Aoudì che invece sconterà il suo secondo e ultimo turno di stop disciplinare. Non saranno della gara di domani pomeriggio nemmeno l’infortunato Mascaro. In forse Baroni, reduce anch’egli da infortunio. Poco più di una formalità l’anticipo odierno della Scommettendo.it Fronti che ospiterà, in quel di Tiriolo, il fanalino di coda Hierax che ha sin qui sempre perso e per giunta anche penalizzato di due punti per non essersi presentato in altrettante partite. Tra i lametini mancheranno lo squalificato Russo e gl’indisponibili Palmieri e Verre. Biancorossi oramai cristallizzati a metà classifica, a -10 dalla quinta e contemporaneamente a +10 dalla quintultima. Il Pianopoli, terzultimo, sarà ospite del San Calogero, distante tre punti dalla zona rossa. Nell’occasione tra i rossoblù sicuro assente lo squalificato Azzedine Kablì In Seconda Categoria si gioca la quinta di ritorno. Nel girone B tre gli anticipi odierni, tra cui il match interno della Fortitudo Lamezia che al “Rocco Riga” dovrà vedersela con la Nuova Grimaldi. Di fronte la terza e la quinta forza del torneo. Fortitudini, privi dell’appiedato Pasquale Saladino, chiamati a riscattare prontamente il kappaò con il Villaggio Europa che è costato la perdita della vetta. Domani pomeriggio, sempre al Riga, la Vigor 1919 ospiterà il pericolante Sporting Carolei. Appena quattro, tuttavia, i punti di distacco tra le due compagini. Anche in questo caso padroni di casa obbligati a far dimenticare l’inattesa battuta d’arresto di Castrolibero con annessa uscita dalla zona play-off. Il trainer dei biancoverdi, Francesco Lucchino, non potrà contare sugli squalificati Bruno e Grandinetti. Nel raggruppamento D è in programma il big match tra le prime due della classe, nonché oramai sole squadre destinate a contendersi la promozione diretta in Prima Categoria. Nuova Calimera – Real Mortilla vedrà gli ospiti con due risultati su tre a disposizione per conservare o aumentare gli attuali due punti di vantaggio sui vibonesi.

Oggi pomeriggio, invece, sul campo di Migliuso di Serrastretta, la Polisportiva Lamezia riceverà l’Acconia Spartans. Curinghesi che mercoledì scorso sono stati battuti 4-1 nel recupero in casa del San Nicola da Crissa. Questo, infine, il programma nel girone D di Terza Categoria, dove domani si giocherà la seconda giornata di ritorno: Biancoverdi Lamezia – Audace Decollatura (sabato, alle 18:00, a Pianopoli); Comprensorio Lago Calcio – Conflenti Calcio; Excalibur C. Fronti – Maida (a Pianopoli); Martirano Lombardo – PSG Calabria; Nuova Indomita Colosimi – Libertas Curinga; Vena – Platania Calcio. Libertas Curinga – Biancoverdi Lamezia, non disputata domenica scorsa a causa di un lutto che ha colpito la società curinghese, sarà recuperata mercoledì 6 marzo alle 15:00 Si riparte da questa classifica: PSG Calabria e Platania 28; Biancoverdi Lamezia* 26; Libertas Curinga* 25; Nuova Indomita Colosimi e Audace Decollatura 17; Martirano Lombardo 16; Excalibur C. Fronti 13; Comprensorio Lago Calcio 12; Conflenti Calcio 11; Vena 6; Maida 3 *Una gara in meno Nel raggruppamento E, il fanalino di coda Serrastretta riceve il Life Simeri Crichi, compagine di centro classifica. Il vice-fanalino di coda Mac 3 sarà di scena a Palermiti.

Ferdinando Gaetano