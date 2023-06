La neo promossa in A1 Royal Lamezia ricevuta e premiata in Comune

Lamezia Terme - Dal prossimo settembre la città di Lamezia Terme sarà rappresentata nuovamente nella massima serie nazionale di uno sport di squadra. Ci riferiamo alla serie A1, o Elite, del calcio a 5 femminile, ai cui nastri di partenza ci sarà, per la seconda volta nella sua breve storia sportiva, la T & T Royal Lamezia. Dopo l’esperienza sfortunata di tre anni fa, stavolta la società biancoverde punta a non fare più da semplice comparsa nell’olimpo nazionale del futsal rosa. Ultima, tra le, complessivamente quattro, compagini cittadine riuscite a conquistare il salto di categoria nell’attuale stagione, squadra, staff tecnico e dirigenziale della Royal sono stati ricevuti e premiati con una targa celebrativa presso la sala consiliare “Mons. Luisi”. Il presidente del consiglio comunale Giancarlo Nicotera ha rimarcato la capacità del team lametino di riempire in ogni ordine di posto il PalaSparti in occasione della gara di ritorno dello spareggio promozione contro le milanesi del G.S. Pero. “Ho visto un’intera città, e tutte le generazioni, stringersi attorno a voi. Avete creato un’osmosi unica tra le varie componenti”.

L’ormai storico presidente Nicola Mazzotta ha parlato, a ragione, di annata straordinaria. “Inseguivamo questo traguardo da ormai tre anni e stavolta ci siamo riusciti nonostante una partenza ad handicap. Abbiamo finito di completare l’organico solo a stagione già in corso. Di conseguenza c’è stato da soffrire nel girone di andata, ma in quello di ritorno la squadra è stata perfetta, tanto d’aver concesso solo un pari alle avversarie di turno, inanellando una striscia di diciannove risultati utili consecutivi. Ora cercheremo di organizzarci per mantenere la categoria. Sarebbe bello arrivare tra le prime otto per disputare, così, i play-off scudetto”. Mazzocca ha quindi ufficialmente investito il main sponsor Gianni Torcasio della carica di presidente onorario senza che quest’ultimo ne fosse ancora a conoscenza. “Ringrazio di questa sorpresa fattami dal presidente. Ci ragionerò su dato che sono decisioni che vanno ben ponderate prima di essere prese. Ma ringrazio soprattutto le ragazze ed il mister per le tante emozioni regalateci. Manterrò la mia sponsorizzazione anche nella prossima stagione, augurandomi che tanti altri miei amici si avvicineranno a questa realtà”.

Il direttore generale Federico Pulice ha rivelato di aver mantenuto la promessa fatta la scorsa estate a qualche ragazza che voleva lasciare la Royal per andare a giocare in A1. “Le ho convinte a restare dicendogli che la massima serie l’avrebbero disputata a distanza di una stagione con questa maglia, e così sarà. In questa nuova avventura – ha concluso il diggì – sarà fondamentale l’aiuto, preciso non economico, dell’amministrazione comunale dato che andremo pure su Sky”. Mister Carnuccio ha lodato la dirigenza per essere stata sempre moltohe vicina alla squadra. “Dico ciò perche’ i campionati li vincono anche le società. Occorre che tutti i dettagli facciano la differenza. Complimenti anche alle mie ragazze che sono andate oltre il concetto di gruppo. Si sono compattate in modo granitico, come un’unica vera famiglia”. Voce, quindi, proprio ad alcune delle protagoniste sul parquet di gioco.

“Orgogliosa del nostro percorso – ha detto il capitano, e portiere, della squadra Toledo – essendo riuscite a vincere dapprima il nostro girone e quindi lo spareggio al cospetto di una squadra che non aveva ancora mai perso in trasferta”. Il vice capitano Antonella Aliotta ha parlato di “vittoria sudata visti i tanti momenti difficili, però superati tutti assieme”. Spazio anche ad una delle fondatrici del club assieme a Nicola Mazzocca. “La scorsa estate - ha svelato Valentina Vezio - il presidente ha voluto che tornassi nel gruppo e lo ringrazio per avermi fatto vivere, a distanza di nove anni dalla promozione in A2, il sogno della massima serie”. Per il consigliere comunale Gianturco l’A1 conquistata sarà una vetrina importante per la citta’.

A concludere la cerimonia, prima della premiazione e della classica foto di gruppo, gl’interventi dell’assessore allo sport e del primo cittadino. “Domenica 28 maggio – ha detto Luisa Vaccaro rivolgendosi alla squadra – avete infiammato il palazzetto di passione ed adrenalina. Da donna sono ancora più felice ed orgogliosa della vostra promozione. La sfida più importante inizierà tuttavia ora, per cui invito tutti a stringersi ancora di più intorno a voi”. “Ho ancora negli occhi – ha esordito Paolo Mascaro - le immagini del vostro trionfo meritato. Siete l’orgoglio della Calabria e, permettetemi di dirlo, dell’intero sud Italia. Vittoria figlia di un’eccellente sintesi tra tutti i compartecipi di questa realtà sportiva”. Ha quindi annunciato la “pubblicazione sull’albo pretorio del Comune di una gara per l’omologazione Figc del campo di beach soccer presente all’interno del parco Impastato, nonché il prossimo recupero di quella ch’era la famosa cupola geodetica di via dei Bizantini, dove, a lavori conclusi, si praticherà scherma, danza e ginnastica sportiva. Al contempo sono stati pure aggiudicati i lavori per il recupero e riapertura della Palestra Gatti”.

Avendo anche citato i futuri lavori di ristrutturazione del PalaSparti, non potevamo non chiedere se potranno avere ripercussioni negative sulla prossima annata delle varie realtà sportive che ne usufruiscono. Il primo cittadino ha rassicurato in tal senso, specificando che rientrando l’opera all’interno del più ampio programma di rigenerazione urbana di quell’area, l’amministrazione potrà far modulare i lavori in modo da recare minori disagi possibili, aggiungendo che comunque se ne parlerà nel 2024. Quanto alla situazione del mega palazzetto di via del Progresso, da ormai qualche anno completato solo esternamente, sempre Mascaro ha dichiarato che è in dirittura di arrivo la gara per la messa degli arredi interni, mentre bisognerà avere ancora un po' di pazienza per la realizzazione dei parcheggi esterni, dove sarebbero in via di risoluzione, grazie alla collaborazione con un soggetto privato, delle problematiche sorte in corso d’opera”. Ha portato i saluti del presidente del Comitato Regionale della Lnd, Saverio Mirarchi, il consigliere Antonio Caroleo, non dopo aver ribadito come la Royal rappresenti l’orgoglio di questa citta’.

Ferdinando Gaetano