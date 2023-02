La Promosport impatta a Bocale ma raggiunge lo Scalea al secondo posto

Reggio Calabria - Non va oltre il risultato ad occhiali, la Promosport, in casa del vice-fanalino di coda Bocale. Complice la concomitante sconfitta dello Scalea ad Isola Capo Rizzuto, il punto tuttavia basta ai lametini per agguantare in seconda posizione l'undici dell'alto Tirreno cosentino. Pareggia anche la Reggiomed, in casa contro il pericolante GallicoCatona, che resta così quarta, a due lunghezze dalle due vice-capoliste, ma con una gara da recuperare. Saldamente in testa sempre la Gioiese, a sua volta bloccata sul pari a reti inviolate dal Rende.

Tornando al match disputato in riva allo Stretto da Scozzafava e compagni, si può dire che il risultato finale ha rispecchiato piuttosto fedelmente 90’ caratterizzati da poche emozioni e condizionati anche dal forte vento. Per annotare la prima azione degna di nota bisogna aspettare il 32’ allorquando Scognamiglio, su cross di Schirripa, prova il tiro ad incrociare che si perde, però, oltre la traversa. Passano 6’ e la Promosport va vicinissima al vantaggio. Sugli sviluppi di un corner, dopo una serie di rimpalli Perri si ritrova il pallone tra i piedi nei pressi dell'area piccola e prova il tiro, respinto dall’aitante Marino, si avventa sulla sfera De Nisi che colpisce in pieno il palo.

Al 5’ della ripresa la prima conclusione degli ospiti con Gille: mira anche in questo caso da rivedere. Al 12’ ci prova capitan Scozzafava su punizione, Marino si distende e blocca il pallone. Insiste la squadra ospite, stavolta è Colosimo a provare la soluzione personale che si spegne di poco a lato. L'ultima occasione della gara capita ai reggini. Siamo quasi al 90’ quando Limardo si libera di Schirripa e mette dentro per Casile che apre il piattone sfiorando l'incrocio dei pali. Dopo 5’ di recupero all’insegna del nervosismo, arriva il triplice fischio dell'arbitro Marinoni.

BOCALE – PROMOSPORT 0-0

BOCALE CALCIO: Marino, Isabella, Manganaro, Casile, Trilo, Buda, Guglielmo 8’st Limardo), Gille, Niosi (1’st Di Biagio), Arigo', Sapone. In panchina: Laganà, Lentini, Cento, Montenero, Musolino, Foca', Coppola. Allenatore: Saviano

PROMOSPORT: Spagnulo, Perri, Schirripa, Casella, De Nisi (23’st Vitale), Miceli, Scognamiglio (20’st Caddy), Scozzafava, Angotti, Colosimo, Mercurio (23’st Villella). In panchina: Zappulla, Mannarino, De Fazio, Mannina, Palamà, Ventura. Allenatore: Morelli

ARBITRO: Marinoni di Lodi (Cardia e Varacalli di Locri)

NOTE: al 43’st espulso, per proteste, l’allenatore del Bocale Saviano. Ammoniti De Nisi (P), Manganaro (B), Niosi (B), Trilo (B), Gille (B), Villella (P). Angoli 6-5. Recupero 1' pt e 5' st

Fer.Gae.