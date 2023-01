La Promosport perde a Monasterace e scivola in terza posizione

Foto da Facebook

Monasterace (Reggio Calabria) - Inatteso kappaò esterno, il primo della stagione, della Promosport, battuta 3-2 dallo Stilomonasterace. S'interrompe, cosi', dopo dodici turni anche quella che era al momento la serie utile più lunga nel massimo torneo regionale calabrese. Lametini che perdono anche la seconda posizione a vantaggio dello Scalea e che scivolano a - 10 dalla capolista Gioiese. Quest'ultima oramai inizia a vedere la D sempre più vicino.

Promosport che interrompe anche la striscia di cinque vittorie di fila in campionato. Società lametina che, attraverso la figura del presidente Folino, ha comunque ringraziato la Stilo Monasterace per la calorosa accoglienza ed ospitalità. Gara che parte subito in salita per la Promosport. Al 6’, infatti, passano in vantaggio i padroni di casa: imbucata dalle retrovie, Schirripa non riesce a chiudere in scivolata e Mateucci, solo davanti al portiere, non sbaglia. Al 13’ la risposta della Promosport con una punizione dal limite di Villella che, però, centra in pieno la barriera. Al 25' il punteggio torna, momentaneamente, in parità. Conclusione dalla lunga distanza di Vitale che, complice una leggera deviazione, batte Stillitano. Al 31’ Promosport vicina al vantaggio: galoppata sulla sinistra di Vitale e passaggio a rimorchio per l'accorrente Casella. Il tiro del centrocampista ospite viene però respinto dal portiere in corner.

Al 35' ancora Promosport pericolosissima con un gran sinistro da fuori di Colosimo che si stampa sulla traversa. Gol sbagliato, gol subito. Passano infatti sei giri di lancette ed i padroni di casa ripassano in vantaggio: sugli sviluppi di corner, gran destro a giro da fuori area di Papaleo. Nella ripresa poco da segnalare. Al 10’ grande conclusione di prima intenzione di Schirripa, anche stavolta la traversa dice di no alla Promosport. Al 25’ Mateucci vicino alla doppietta con un bel calcio di punizione dal limite di poco a lato. Prove generali del goal per il numero dieci dello StiloMonasterace: sempre su calcio di punizione, al 40’, trova il goal del 3-1 e la doppietta personale. Al terzo dei sei minuti di recupero finali, la Promosport accorcia le distanze con Angotti su calcio di rigore. Poi, al 50’, un grande intervento di Stillitano su Colosimo nega il goal del pareggio agli ospiti.

STILOMONASTERACE – PROMOSPORT 3-2

STILO MONASTERACE: Stillitano, Lagani, Ghergo, Riitano, Minici (20’st Aiello), Coluccio, Papaleo R., Belluzzi, Florio (32’st Abalos), Mateucci, Papaleo G. (32’st Rocca). In panchina: Simonetti, Cascia, Douaib, Gayoso. Allenatore: Caridi

PROMOSPORT: Spagnulo, Perri, Schirripa, Casella, De Martino (32’st Baclet), De Nisi, Villella (9’st Mercurio), Scozzafava (16’st Rekik), Angotti, Colosimo, Vitale (29’st Scognamiglio). In panchina: Zappulla, Mannarino, De Fazio, Miceli, Melina. Allenatore: Morelli

ARBITRO: Ammannati di Firenze (Paonessa di Cosenza e Galardo di Crotone)

MARCATORI: 6’pt Mateucci (S), 25’pt Vitale (P), 41’pt Papaleo G. (S); 40’st Mateucci (S), 48’st Angotti rig. (P)

NOTE: ammoniti Coluccio (S), Riitano (S), Papaleo R. (S), Casella (P). Angoli 3-5. Recupero 0'pt e 6'st

F.G.