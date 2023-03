Lamezia, al via iscrizioni alla quinta new edition della "Panoramica di Primavera" del 15 e 16 aprile

Lamezia Terme - Al via da oggi le iscrizioni alla quinta new edition della “Panoramica di Primavera” del 15 e 16 aprile. Tutti coloro che parteciperanno al percorso non agonistico, correndo o camminando, potranno iscriversi compilando il form sul sito www.asdnik.it, inviando una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con i loro dati, recandosi presso i punti vendita indicati sul manifesto della gara. Il ritiro dei pettorali avverrà presso la segreteria che sarà allestita sull’isola pedonale di corso Giovanni Nicotera nei pomeriggi dall’11 al 14 aprile, pomeriggio del 15 aprile e mattina del 16 in prossimità del punto di partenza della gara.

Tra le novità della quinta new edition, la Panoramica “young”, che si svolgerà nel pomeriggio di sabato 15 aprile su Corso Numistrano: bambini e ragazzi delle scuole cittadine fino a 14 anni si divertiranno con un ricco programma di attività di atletica leggera (corsa), animazione e intrattenimento. Bambini e ragazzi potranno iscriversi con le stesse modalità degli adulti oppure attraverso le loro scuole. Domenica 16 aprile, la “tradizionale” Panoramica lametina, con l’allestimento di stand su Corso Numistrano da parte di diverse associazioni e aziende del territorio: partenza alle 9.30, seguendo il tradizionale percorso di 10 chilometri che attraverserà alcuni dei punti più suggestivi del centro storico di Nicastro. I tesserati potranno iscriversi attraverso le proprie associazioni, federazioni e società.

"Punto di forza dell’edizione di quest’anno la partnerhsip con Confcommercio Calabria Centrale Delegazione di Lamezia Terme, per rendere omaggio alle attività commerciali del nostro territorio che, proprio come i corridori, negli ultimi tre anni hanno profuso, impegno, costanza e perseveranza per resistere nonostante le tante difficoltà e continuare a creare lavoro e sviluppo. Tante le associazioni, sportive e culturali, coinvolte nella manifestazione di quest’anno che, ancora una volta, mette in evidenza il ruolo dell’atletica leggera come catalizzatore e punto di incontro delle migliori espressioni dell’associazionismo lametino. La Panoramica di Primavera, patrocinata dal Comune di Lamezia Terme e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera Calabria, è organizzata dall’associazione sportivo dilettantistica “Nicholas Green” e da Violetta Club insieme a Confcommercio Lamezia Terme, in collaborazione con Libertas, Csen Calabria, Unione Nazionale Veterani dello Sport sezione Falerna Marina, Società Italiana di Promozione della Salute Calabria, Sport Walking".