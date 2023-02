Lamezia, Campionati Italiani Cinture Rosse e Campionato Regionale: i risultati dell’Asd Taekwondo Scuola Sportiva

Lamezia Terme - L'Asd Taekwondo Scuola Sportiva comunica i risultati ottenuti ai Campionati Italiani Cinture Rosse ed al Campionato Regionale Calabria.

“L’attività agonistica svolta in questi ultimi giorni ci ha portato delle grandi soddisfazioni sportive e personali – affermano - infatti abbiamo partecipato al Campionato Regionale di Taekwondo organizzato dal Comitato Regionale Fita Calabria tenutosi ieri al PalaCosentia e che ha visto partecipare tutte le categorie di atleti children, kids e beginners provenienti da tutta la regione. In questo contesto l'Asd Taekwondo Scuola Sportiva di Lamezia Terme ha partecipato con otto atleti distribuiti in diverse categorie ottenendo due medaglie d'oro con Andrea Mastroianni di Martirano Lombardo e Alessandro Ruvio di Lamezia; tre medaglie di bronzo con Aurelio Cimino di San Mango d'Acquino, Antonio Donato di Lamezia Terme e Giuseppe Domenico Isabella di Martirano Lombardo; mentre gli atleti Mario Izzo di Lamezia Terme, Mirko Mastroianni e Bryan Isabella di Martirano Lombardo pur nei quarti di finale non hanno superato il turno. Inoltre, giorno 11 febbraio l’atleta Paolo Talarico di Martirano Lombardo nella categoria -61 Kg ottiene la medaglia di bronzo al Campionato Italiano Cadetti Cinture Rosse tenutosi al Palaflorio di Bari. Tutti gli atleti sono stati allenati direttamente dal direttore tecnico dell'Asd Taekwondo Scuola Sportiva Fortunato Novelliere”.