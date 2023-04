Lamezia, disciplina olimpica del Taekwondo: il 16 aprile dimostrazione pratica rivolta a persone sorde

Lamezia Terme – “Domenica 16 aprile 2023, con inizio alle ore 9.15, presso l’ASD Taekwondo Scuola Sportiva in Via A. R. di Grandmesnil a Lamezia Terme, si terrà una dimostrazione pratica, rivolta alle persone sorde, della disciplina olimpica del Taekwondo” è quanto si legge in una nota.

“L’iniziativa – spiegano - è organizzata dalla Federazione Sport Sordi Italia FSSI Regionale Calabria in collaborazione con l’ASD Taekwondo Scuola Sportiva, con il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico CIP Regione Calabria e della Federazione Italiana Taekwondo FITA Comitato Regionale Calabria, ed il supporto dell’Ente Nazionale Sordi ENS Consiglio Regionale Calabria, Sezione Provinciale Catanzaro e Rappresentanza Intercomunale Lamezia Terme”.

“L’iniziativa, inoltre – fanno sapere - sarà accessibile alle persone sorde grazia al servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana LIS, considerato che lo sport può rappresentare un valido momento di sviluppo culturale e veicolo di aggregazione e inclusione sociale”.