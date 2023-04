Lamezia, il campionato di motociclismo Enduro il 23 aprile nell’area industriale ex SIR

Lamezia Terme - L’appuntamento è per domenica 23 aprile presso l’area industriale ex SIR Papà Benedetto XVI comparto 7, che ospiterà la partenza della seconda tappa del campionato regionale della Calabria di Enduro. La partenza del primo pilota è prevista per le ore 9.00. Il motoclub organizzatore dell’evento Endurorito, con il suo staff, è in piena attività già da mesi per la buona riuscita della manifestazione, in quanto i numerosi partecipanti previsti provengono da tutta la regione e forse anche da quelle limitrofe. Inizia così il comunicato del Motoclub Endurorito nel presentazione della manifestazione.

“La gara, avvincente come tutte le manifestazioni motoristiche, prevede l’effettuazione di tre giri di un circuito di circa 45 km da percorrere in un tempo massimo di 90 minuti. Il circuito avrà un percorso suggestivo e le due ruote motorizzate toccheranno i comuni di Lamezia Terme, Curinga e San Pietro a Maida. La manifestazione e la conseguente gara sarà diretta e coordinata da un Direttore di Corsa, regolarmente abilitato dalla Federazione Italiana Motociclismo. A rendere più godibile dal punto di vista tecnico la gara, prosegue il comunicato, i piloti all’interno di ogni giro dovranno confrontarsi anche con delle prove speciali cronometrate, gestite da un team di specialisti della Federazione Cronometristi Italiana. Già nella giornata di sabato 22 aprile ci sarà un assaggio della competizione in quanto i piloti potranno scandagliare tutto il percorso e carpire le informazioni tecniche, per farsi trovare preparati e combattivi all’indomani quando la gara entrerà nel vivo. Per tutti gli appassionati di motori sarà un appuntamento da non perdere e se lo vorranno potranno assistere da spettatori ed ammirare nella suddetta area 1 dell’area industriale le due prove speciali, che verranno ripetute per quattro manche”.