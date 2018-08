Lamezia, il "Trofeo nazionale del Golfo" di tennis all’argentino Guillermo Pablo Carry e alla calabrese Sania Greco

Lamezia Terme - Il 17 agosto sui campi del Centro Sportivo La Marinella si sono svolte le finali del XV° Trofeo Nazionale del Golfo, organizzato dalla SSD Viola Tennis & Sports. Questo torneo, che fino al 2003 veniva organizzato e diretto dal prof. Riccardo Viola raggiungendo vette altissime con partecipanti maschili e femminili di categoria B provenienti da tutt’Italia e montepremi importanti, in quest’ultima edizione non ha perso lo smalto, la tecnica, la vivacità e la numerosa presenza di pubblico oltre che di partecipanti sia maschili che femminili, che lo hanno sempre contraddistinto. Nelle due gare sono stati in tutto 74 i partecipanti che per 10 giorni si sono dati battaglia sotto il sole cocente di agosto dando vita ad incontri di notevole spessore tecnico e agonistico.

Nel tabellone Open Maschile è risultato vincitore l’argentino Guillermo Pablo Carry (ex n.350 del mondo classifica 2.4) che ha battuto in finale Andrea Viceconte (classifica 2.4) di Castrovillari con il punteggio di 6-2/6-1. Nel tabellone femminile di 3^ e 4^ categoria a raggiungere la prima posizione è stata Sania Greco di Diamante (classifica 3.2) battendo in finale la genovese Alessia Papalia (classifica 3.1) con il punteggio di 7-5/6-0. Nel tabellone di qualificazione di 4^ categoria maschile, portato a conclusione, ha avuto la meglio il catanzarese Andrea Massimilla (classifica 4.1) vincendo con il punteggio di 6-3/6-3 il lametino Antonio Trapuzzano (classifica 4.1).

Premio speciale offerto dal Comitato “4 gennaio 1968” è andato ad Andrea Scoppetta (nato 1997) come “più giovane partecipante lametino miglior classificato”. Il tutto sotto la direzione di gara affidata al maestro Massimo Viola e agli ufficiali di gara Nicola Samele, Pasqualino Notaro e Antonino Ruggiero.

“Nell’entusiasmo generale – affermano in una nota - con la premiazione del Trofeo del Golfo, si è conclusa una bellissima stagione per la SSD Viola Tennis & Sports che, con un ricco programma di gare, ha onorato l’anno del 50° anniversario della nascita della città di Lamezia Terme”.

1° classificato 3^e 4^ Cat. Femminile, Greco - 1° classificato Open Maschile, Carry - 1° classificato 4^ Cat. Maschile, Massimilla