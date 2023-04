Lamezia, Kevin Bruno al seminario nazionale karate fijlkam

Lamezia Terme – “Enorme soddisfazione in casa Accademia Karate Lamezia”. Il karateka Kevin Bruno ha, infatti, partecipato al Seminario Nazionale Fijlkam che si è tenuto dal 6 all’8 aprile al Palazzetto dello Sport di Riccione. Kevin che gareggia nella categoria -84kg Under 21, ha ottenuto la convocazione grazie al 3° posto dell’Open di Campania ad ottobre e al 5° posto all’Open di Toscana di marzo, che gli hanno dato la possibilità di entrare nel ranking nazionale.

Gli allenamenti sono stati svolti sotto la supervisione della CNAG (Commissione Nazionale Attività Giovanile) che ha approfittato di questi giorni di vacanze pasquali per dare indicazioni ai giovani karateka per il proseguo dell’intensa stagione agonistica e in vista dell’importantissimo Campionato Europeo di Febbraio 2024 (che avrà come paese organizzatore proprio l’Italia)



“Siamo felice e orgogliosi che nostro karateka abbia possibilità future di vestire l'azzurro – dice il prof. Veltri Francesco - ma queste possibilità si raggiungono solo con tanto impegno e la resilienza di combattere e vincere ogni gara. Il mio grazie va a tutto lo staff tecnico dell’Accademia Karate Lamezia per l’impegno e alla famiglia del ragazzo che lo sostiene facendo si che queste occasioni siano anche un momento di crescita personale”.