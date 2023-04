Lamezia, la seconda edizione della manifestazione sportiva Flx Strength Battle

Lamezia Terme – “Un grande successo per la seconda edizione della ‘Flx Strength Battle’, la manifestazione sportiva nazionale di Powerlifting che si è svolta domenica 23 aprile 2023 presso la Struttura Polivalente del Parco Peppino Impastato”. Presentano così, in un comunicato, la conclusione in merito alla conclusione della manifestazione sportiva svoltasi i giorni scorsi a Lamezia terme. “L’evento - proseguono - è stato organizzato da Felice Mancuso, presidente della FLX SSD, e da Sergio Servidone, vicepresidente CSEN Catanzaro e Segretario Regionale CSEN Calabria, con il Patrocinio gratuito del Comune di Lamezia Terme e del Comitato Provinciale CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) di Catanzaro. La ‘Flx Strength Battle’, competizione completa di Powerlifting unica nel Mezzogiorno, anche quest’anno ha registrato la presenza delle principali Squadre presenti su tutto il territorio calabrese. Tra i giudici, Zahir Khudayaro, il Campione Internazionale di Powerlifting che ha conquistato il podio al Worldlifting 2010 e 2011 e all'Eurolifting 2010 per un totale di 1.112,5 kg sollevati”.