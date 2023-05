Lamezia, premiazione per quattro società sportive nella sala consiliare

Lamezia Terme - Una stagione densa di soddisfazioni per diverse realtà sportive cittadine. Ben quattro, in attesa di almeno un altro paio che, si spera, potrebbero a loro volta conquistare il salto in categoria superiore, quelle ricevute e premiate nella sala consiliare “Mons. Luisi” di Palazzo di Città: Ecosistem Lamezia Soccer, Vigor Lamezia, Promosport Women e Icierre Lamezia. A fare gli onori di casa il presidente del consiglio comunale Giancarlo Nicotera, il sindaco Paolo Mascaro e l’assessore allo sport Luisa Vaccaro. Presente anche Antonio Caroleo in rappresentanza del Comitato Regionale Calabria della Lnd. Quest’ultimo si è detto particolarmente felice per i successi di club che abbracciano due diverse discipline, di cui una femminile. “Rivedere la Vigor in Eccellenza è poi un orgoglio. Ma mi preme rimarcare la crescita, a livello di competenze e professionalità, di tutti gli addetti ai lavori: dai direttori generali a quelli sportivi, passando per i team manager ed altre figure che fanno parte di tali realtà. Con Antonio Morelli (direttore sportivo della Vigor ndr) abbiamo iniziato assieme l’avventura nel mondo del calcio”.

Prima squadra ad essere premiata con la targa di rito, l’Icierre Lamezia, reduce dalla vittoria del campionato di serie D maschile di calcio a 5, nonché della Coppa Calabria. “Siamo una società giovanissima – ha ricordato il dg Giampiero De Sarro – che adesso punta al “triplete”, dato che sabato prossimo saremo impegnati nel triangolare che metterà in palio la Supercoppa regionale. Siamo attivi anche nel beach soccer dove, grazie al successo della scorsa estate come esordienti nella disciplina, abbiamo conquistato il diritto a prendere parte alla prossima poule scudetto”.

Storico il traguardo centrato dall’Ecosistem Lamezia. Finora nessuna squadra cittadina di futsal maschile era infatti riuscita a conquistare la serie A. “È anche la prima volta – ha dichiarato il presidente Francesco Manfredi – che siamo attenzionati in maniera importante a livello istituzionale. Dopo aver sfiorato l’A2 la scorsa stagione, stavolta siamo riusciti a farcela grazie ai sacrifici, dettati dall’amore che abbiamo per questa città, di tutti noi e del gruppo industriale che ci sostiene. Siamo orgogliosi di essere stati in grado di coniugare i risultati con il forte valore sociale che caratterizza il nostro modo di fare sport”.

E poi toccato alla Promosport Women che ha chiuso sia l’attuale, che lo scorso campionato di Eccellenza di calcio a undici, in seconda posizione. Quest’anno è però arrivata anche la conquista della Coppa Italia regionale. “Complimenti a noi ed alle altre realtà qui presenti – ha sottolineato il vicepresidente Enrico Liotta – per aver portato in alto il nome di Lamezia”. Caroleo, che fa anche parte dello staff della squadra biancazzurra femminile, ha ricordato come in questa stagione Stranieri e compagne abbiano portato sulle magliette il logo dell’Aido (Associazione Italiana Donatori Organi), con la contestuale apertura in città di una sede della stessa che conta già un centinaio di associati.

Ultima, ma non certo per importanza, società omaggiata è stata la Vigor Lamezia 1919, riuscita a vincere sul campo (leggi primo posto) un campionato dopo ben trentasei anni. A prendere la parola, per il club biancoverde, il presidente onorario Alfredo Mercuri. “Per me, che sono stato presidente della Vigor in due epoche diverse, è una grande emozione essere oggi ricevuti in quest’aula. Mi preme rimarcare l’attaccamento ai colori sociali dei nostri calciatori che per ventitre/venticinquesimi sono stati lametini. Un forte ringraziamento va agli sponsor ed in particolar modo al vice-presidente Chirico. Senza di lui non saremo riusciti a portare a termine la stagione come fatto. L’Eccellenza appena conquistata deve costituire un punto di partenza e non certo di arrivo. Auguro alla Promosport, squadra della città che non è divisiva e di cui ho potuto toccare con mano la splendida organizzazione societaria, di vincere i play-off nazionali ed approdare, così, in serie D”.

Il presidente del consiglio comunale si è augurato che “nelle prossime settimane qualche altra squadra possa essere ricevuta, il che vorrebbe dire che ci saranno stati altri successi”.

Luisa Vaccaro, assessore allo sport, nel prendere la parola ha rimarcato come “con questa premiazione vogliamo dirvi grazie, a nome di tutta la città, per le soddisfazioni che ci avete regalato pur nella differenza dei diversi colori sociali. Al contempo vi chiediamo scusa, come amministrazione, per quello che non siamo riusciti a garantirvi. Complimenti in particolr modo alle ragazze della Promosport per aver contribuito a sfatare qualche pregiudizio circa il calcio femminile”.

Il primo cittadino dopo aver sottolineato quanto lo sport porti entusiasmo, ha speso parole di encomio per i dirigenti delle realtà sportive presenti “perché senza la vostra passione ed i vostri sacrifici non si va da nessuna parte. Questi successi devono essere una base di partenza, non siate mai sazi”. Spostando il discorso sugl’impianti sportivi cittadini, con riferimento al PNRR ed ai bandi di rigenerazione sociale, ha dichiarato che a breve ci saranno novità positive. “Penso al milione di euro destinato al Renda, al milione e mezzo per il Riga, o al fatto che a settembre riapriranno il Palagatti e una rinnovata palestra scolastica in piazza 5 dicembre. O ancora all’inserimento della ristrutturazione del Palasparti nel progetto di rigenerazione sociale dell’area di Savutano”.

Fer.Gae.