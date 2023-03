Lamezia, svolti i campionati regionali di danza aerea e pole dance

Lamezia Terme - Si sono svolti a Lamezia Terme il 25 e 26 febbraio presso il Teatro Politeama di Lamezia Terme i campionati regionali di danza aerea e pole dance. Diverse le asd partecipanti provenienti da tutte le province Calabresi. La manifestazione si è svolta in due giorni.

La gara era la seconda tappa per le qualificazioni al Campionato Nazionale Csen che si svolgeranno ad Ancona dal 25 al 28 maggio, che saranno guidati dalla responsabile Nazionale Erika Esposito. Il presidente Rossana Grande si complimenta con tutte le Asd partecipanti che hanno dato “spettacolo allo stato puro con performance eccezionali, giusto a significare quanto la Danza Aerea stia prendendo piede in Calabria grazie alla competenza dei vari tecnici”. Presenti alla manifestazione il presidente Regionale Antonio Caira e il vicepresidente Luigi Papaleo, durante la giornata è stato presente il consigliere nazionale Francesco De Nardo che si è complimentato per “l’operato e per l’infinito lavoro che il Comitato Csen Vibo Valentia svolge per portare avanti questo sport”. Infine ,il presidente ha ringraziato tutto lo staff Csen Danza Nazionale, “che ha operato con la solita precisione chirurgica, i giudici Ilenia Sciotti, Stefano Centi e Veronica Landi. Un grande ringraziamento va al Service Musicart di Tonino Sirianni che ormai è diventato partner ufficiale Csen Danza Nazionale. Ma il ringraziamento più importante va al nostro presidente Nazionale Francesco Proietti, che ci permette tutto questo”.