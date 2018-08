Lamezia, Trofeo Nazionale del Golfo di Tennis alla Marinella l'8 agosto

Lamezia Terme - L'8 agosto presso il Centro Sportivo La Marinella prende il via il “XV° Trofeo Nazionale del Golfo”, torneo di tennis Open Maschile e 3^ e 4^ categoria femminile nel quale per ben dieci giorni si daranno battaglia circa 70 tra giocatori e giocatrici di 2^,3^ e 4^ categoria. La Società Sportiva Viola Tennis & Sports, già Circolo Tennis Lamezia Boys, riprende l’organizzazione di questa gara che ha visto in passato partecipanti provenienti da tutta Italia.

Il torneo, come in passato, “rappresenta la vetta più alta del programma agonistico proposto nel 2018, che è cominciato all’inizio dell’anno con tutti i campionati giovanili a squadre e con i tornei nazionali individuali del Circuito Kinder. I migliori allievi della Scuola Tennis Viola hanno già ottenuto ottimi piazzamenti: Ad aprile nella Tappa Kinder disputata a Lamezia Salvatore Panzarella è uscito vincitore nell’under 14 maschile e Giulia Mercuri vincitrice nell’under 11 femminile (finalista Chiara Doria).

A luglio la stessa Giulia Mercuri si è ripetuta con la brillante affermazione nel Torneo Kinder di Trabia in Sicilia (presso il Centro Federale) battendo in finale la compagna di squadra Laura Scozzafava. A maggio si è disputata la finalissima di serie C giocata tra la SSD Viola Tennis e il CT Polimeni, che ha visto soccombere il team lametino (Viola F. Ascioti C., Mercuri A., Scoppetta A., Veltri S.) soltanto nella lunghezza di un tie-break.

A giugno la coppia Fabrizio Viola e Carmelo Ascioti, un mese dopo la sconfitta di misura della serie C, ha battuto il CT Polimeni nell’Over 35 dopo una combattutissima fase finale giocata a Reggio Calabria. Sempre a Giugno si è aggiunta anche la vittoria di Alberto Mercuri nel Torneo del Cinquantenario di 3^ e 4^ categoria organizzato dalla SSD Viola Tennis sui campi in terra rossa del Palasport di Lamezia T.

Il prossimo evento che, come già detto sta per iniziare, “il Trofeo del Golfo”, insieme alle altre manifestazioni organizzate dal sodalizio lametino arricchisce il programma sportivo nell’anno del Cinquantesimo anniversario della nascita della città di Lamezia Terme, e toccherà a questi ragazzi e a tutti gli altri partecipanti lametini difendere i propri colori in un sano agonismo sportivo misurandosi con le migliori racchette di Calabria e d’Italia”.