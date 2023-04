Medaglie d’oro e bronzo per l’Asd Lamezia nella fase di qualificazione al campionato esordienti Fijlkam karate

Lamezia Terme - Si è svolta Sabato 15 Aprile al Palarcobaleno di Pizzo la fase Regionale di qualificazione al Campionato Italiano Esordienti (12-13 anni) di Karate Fijlkam specialità kumite con oltre 90 atleti in gara provenienti da tutta la Calabria organizzata dal Comitato Regionale Fijlkam Calabria settore karate. A rappresentare A.s.d. Centro Sport Karate Lamezia accompagnati dal Maestro Mario Amendola gli atleti Esposito Annamaria che si classifica al primo posto conquistando la medaglia d’oro e D’elia Dario che si classifica al terzo posto conquistando la medaglia di bronzo. Entrambi gli atleti guadagnano l’accesso al Campionato Italiano che si svolgerà dal 5 al 7 Maggio al Palafijlkam di Ostia lido. “soddisfazione, è stata espressa dal Presidente Jessica Amendola, per la qualificazione ottenuta sia dell’atleta Esposito Annamaria che accede alla fase Nazionale per la seconda volta consecutiva che per l’atleta D’elia Dario alla sua prima esperienza in gara”.