Nuova sconfitta della Promosport . Colpo d'ala della Garibaldina che conquista la salvezza ai play-out

Lamezia Terme - Risultati opposti per le due compagini calcistiche del lametino scese in campo ieri pomeriggio nei rispettivi impegni di Coppa Italia e play-out di campionato. Seconda consecutiva, nonché larga, sconfitta della Promosport Women nella fase nazionale di Coppa Italia di categoria. Al “Paolo Polisint” di Molfetta le biancoazzurre, dopo un primo tempo in sostanziale equilibrio, crollano nella ripresa. A complicare una gara già difficile, l’espulsione di Ariobazzone sul finire della prima frazione. Due goal per tempo per le padrone di casa, in mezzo la rete di Marino al 36'. Stranieri e compagne dovranno ora affrontare, sempre in trasferta, il Viggiano, ovvero la restante compagine del mini-girone composto dalle squadre vincenti la Coppa Italia nelle regioni Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Ma dopo le due sconfitte contro Catania e, per l'appunto, Molfetta, le chance di poter passare il turno sono praticamente nulle. Di seguito il tabellino della sfida giocata in terra pugliese.

Molfetta: Stella, Pischetola, Cantatore, Di Grumo, Ladisa, De Musso, Pellegrini, Alfonso, Paparella, Messina, Petruzzella. In panchina: Sforza, Cimadomo, Binetti, Maggio, Giaconelli, Capriati, Forcina, Miacola, Signorile. Allenatore: Petruzzella

Promosport: Aprile, Di Cello, Ceravolo (31'st Meduri), Criseo, Mancuso, Cavaliere (13'st Misyur), Ariobazzone, Cognetto, Colonna (24'st Tibullo), Musciacchio (1'st Cardamone), Marino (28'st Giudice). In panchina: Calí, De Marco, Iaria, Stranieri. Allenatore: Crupi

In campo maschile, ha invece sovvertito i pronostici della vigilia la Garibaldina. I soveritani sono stati capaci di conquistarsi la permanenza in Prima Categoria andando a vincere in casa del San Mauro Marchesato nella semifinale play-out del girone B. È stato necessario il ricorso ai supplementari dato che i 90' regolamentari si sono chiusi sullo 0-0. Al 13' del secondo mini tempo di extra-time, è arrivato il gol di Pascuzzi per la gioia dei giallorossi del Reventino. Si conclude nel migliore dei modi, dunque, l'annata parecchio travagliata della squadra di Soveria Mannelli, che ha rischiato la seconda retrocessione consecutiva. Per salvarsi a sua volta, adesso il San Mauro Marchesato sarà invece obbligato a non perdere la finale play-out interna contro il Cerva.

F.G.