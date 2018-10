Oggi Schiavonea - Promosport. Domani Sambiase - Aprigliano a Pianopoli e Vigor Lamezia Calcio a San Fili

Lamezia Terme - Una sola formazione, tra le lametine di Promozione e Prima Categoria, in campo oggi. Tutte regolarmente in campo domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle 15:30, le altre. Le tre compagini cittadine di Promozione, ovvero Asd Vigor Lamezia Calcio 1919, Sambiase Lamezia 1923ePromosport, hanno congiuntamente chiesto e ottenuto di poter effettuare un minuto di raccoglimento per la tragedia di San Pietro Lametino, costata la vita ad una giovane mamma e ai suoi due figlioletti, uno dei quali ancora disperso. Le società poc’anzi menzionate hanno rivolto un ringraziamento al Comitato Regionale Calabria della Figc per la sensibilità dimostrata nell'accettare la richiesta.

Anticipo odierno per la Promosport, di scena al “Santa Maria ad Nives” della frazione Schiavonea di Corigliano-Rossano, opposta ai locali del Marina di Schiavonea. Trasferta sulla carta tutt’altro che abbordabile dato che i cosentini hanno sinora perso solo in casa del forte Sambiase e sono peraltro reduci da due successi consecutivi. Lametini invece ancora a secco di vittorie. Primi tre punti stagionali che sembravano essere stati oramai incamerati domenica scorsa, ed invece vanificati dalla rimonta del Belvedere, riuscito a recuperare il momentaneo doppio svantaggio (da 3-1 a 3-3). Solo San Fili ed Amantea hanno sinora raccolto meno della Promosport, appaiate in fondo alla classifica con un solo punto dopo quattro giornate. Mister Tony Lio oggi pomeriggio avrà tutti a disposizione, eccezion fatta per il solito Gallo, comunque ormai sulla via del recupero.

Dopo il nulla di fatto a Cassano sullo Ionio, costato la perdita della vetta, il Sambiase è chiamato a tornare alla vittoria contro l’Aprigliano. La gara si giocherà al “Pino Catania” di Pianopoli a seguito degli accordi presi nelle scorse settimane dalle tre maggiori società lametine con il Prefetto Ferrandino ed in base ai quali Vigor Lamezia Calcio, Promosport e, appunto, lo stesso Sambiase alterneranno una gara interna nel rispettivo stadio ed una a Pianopoli. Questo in attesa del definitivo accatastamento dei tre principali impianti calcistici cittadini. Danilo Fanello ha il solito dubbio legato alle condizioni precarie del difensore centrale De Martino. I giallorossi sono l’unica compagine del girone a non aver ancora subito neanche un gol. Discorso opposto per l’Aprigliano, allenato dall’ex bomber giallorosso Claudio Tuoto, avendo la peggior difesa assieme a Juvenilia e Amantea.

Un vero e proprio testa-coda quello che vedrà la capolista Vigor Lamezia Calcio ospite del fanalino di coda San Fili. Un solo punto all’attivo per i cosentini che detengono il peggior attacco del raggruppamento. Non per questo, però, la gara del “Dante De Lio” andrà presa sottogamba. D’altronde solo due settimane fa i biancoverdi hanno seriamente rischiato di gettare due punti alle ortiche in casa dell’allora fanalino Juvenilia. Il tecnico Leonardo Viterbo domani dovrà fare a meno soltanto dell’esterno offensivo Antonio Mercuri, alle prese con un affaticamento muscolare.

Impegno casalingo per la Garibaldina che riceverà la Juvenilia. In Prima Categoria, spicca il derby dell’interland lametino in programma al “Pino Nicolazzo” tra i padroni di casa dell’Atletico Maida ed il Pianopoli. Gara da vincere per i giallorossi, per non perdere contatto dalla vetta distante due lunghezze. I rossoblù ospiti proveranno a dare continuità al primo punto stagionale incamerato la scorsa giornata dopo le due larghe sconfitte iniziali contro Capo Vaticano e Vallata del Torbido. L’allenatore dei maidesi, Pino Alessandro, nell’occasione non potrà contare sullo squalificato Martino, sugl’infortunati Tropea e Lombardi e sul solito El Aoudì, che dovrebbe rientrare dal Marocco tra una settimana. In forse Torchia e Martinez. La co-capolista Scommettendo.it Fronti sarà invece impegnata in casa del Girifalco, penultimo con un solo punto all’attivo. Un solo assente tra le fila biancorosse, l’ormai solito Iudicelli che dovrebbe tornare arruolabile tra non meno di un mese.

Ferdinando Gaetano