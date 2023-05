Oltre 150 ciclisti al "Trofeo città di Pianopoli": i vincitori

Pianopoli – - Si è corsa domenica 28 maggio l’ottava edizione del "Trofeo città di Pianopoli", sesto’ Memorial "Franco La sorte" e secondo’ Medio Fondo "Pippo Pozzato". Si tratta di una delle "Classiche" calabresi valida come quarta prova del "Circuito Arcobaleno" organizzata dalla Pianopoli Bike Team. Testimonial d'eccezione della manifestazione, Filippo Pozzato ex Pro, vincitore di una Milano Sanremo e tappe nei grandi giri e Danilo Celano professionista della Sapura Cycling. La pioggia caduta nella notte non ha impedito agli oltre 150 atleti provenienti da tutto il sud Italia di sfidarsi sul veloce e tecnico percorso da 80 km articolati su 4 giri di un anello da 17 km e finale ascesa al centro di Pianopoli.

Pronti e via! Dopo le schermaglie iniziali un gruppo di una trentina di atleti con i favoriti Ciro Greco, Roberto Sgambelluri, Santino Rovito, Paolo Patti, Antonio Chirico, Pasquale Ventrice, ha preso il largo ma i tentativi dei singoli atleti vengono neutralizzati dal Gruppo. Negli ultimi 10 km - raccontano in merito alla gara - quando sembrava destinato tutto a decidersi nelle rampe finali, è nata una fuga con 5 atleti che sono riusciti ad avvantaggiarsi sul gruppo e arrivare ai piedi delle rampe finale. Il lametino Pasquale Ventrice della A.s.d Robur è riuscito a staccare i compagni di fuga e arrivare in solitaria al traguardo, secondo assoluto Michele Torchia di Platania. Terzo assoluto Francesco Curto dalla Puglia. "Un grande plauso - conclude la nota - da parte di tutti è obbligatorio nei confronti della macchina organizzatrice di questa manifestazione che ha permesso agli atleti di confrontarsi su un circuito sicuro e molto selettivo".