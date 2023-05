Pallavolo, la Raffaele Lamezia lotta ma cede al Cus Cagliari

Lamezia Terme - Buona prova dei lametini che soprattutto nei primi due set giocano alla pari contro gli isolani, ma poi prevale la forza dei singoli.

La cronaca

"Atmosfera da grandi palcoscenici al Palasparti di Lamezia Terme domenica 14 maggio per la prima gara di fase 2 di playoff per l’accesso alla serie A3, impianto esaurito in ogni ordine di posto. Contrapposte la Raffaele Lamezia e il Cus Cagliari, seconde classificate nei gironi I e G. La squadra lametina torna in campo dopo un mese dalla fine del campionato, più fresco il Cagliari che ha terminato la regular season solo la scorsa settimana. Nei primi due set abbiamo visto una pallavolo ad altissimi livelli. Il primo parziale è stato per lungo tempo equilibrato, si giocava punto a punto. Sul 21-20 per i gialloblu grande accelerata di Cagliari che mette a terra 5 palle di fila e porta a casa il set. Nel secondo la Raffaele scende in campo molto determinata e concede pochi spazi agli avversari, Mille sale in cattedra, Grassano lo appoggia, il muro è insuperabile e i lametini riequilibrano il match, 25-20. I lametini hanno dato tutto in questo set e nel terzo e quarto parziale Cagliari ne approfitta, sale in cattedra Calarco, Boesso e Menicali lo supportano non lasciando scampo ai gialloblu. Abbiamo visto una volitiva Raffaele, che ha poco da recriminare ma che ferita va a Grottaglie con la voglia di dire ancora la sua a questa fase finale".

Raffaele Lamezia – Cus Cagliari 1-3 (21-25, 25-20- 13-25, 16-25)

Raffaele Lamezia: Ribecca, Strangis (L2), Miceli, Sesto, Chirumbolo, Lorusso, Porfida, Graziano, Mille, Salmena, Vaiana, Grassano, Sacco (L1), Paradiso. All. Tonino Chirumbolo.

Cus Cagliari: Boesso, Enna, Latini, Ammendola, Vitali, Cassaro, D’Elia, Muccione, Floris, Sartirani, Seu, Calarco, Durante, Menicali. All.Ammendola