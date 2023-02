Pari a reti inviolate dell'Atletico Maida a Melicucco

Melicucco – Termina a reti inviolate lo scontro salvezza del girone B di Promozione tra Melicucco e Atletico Maida. Una sorta di brodino caldo per i maidesi, dato che serve quantomeno ad interrompere la striscia di due sconfitte negative, con annesse otto reti al passivo e nessuna all’attivo. Prosegue, tuttavia, proprio l’astinenza dal gol di Scalese e compagni. L’ultimo segnato risale allo scorso 22 gennaio, per rintracciare la vittoria più recente bisogna invece risalire al 15 gennaio allorquando al “Pino Catania” di Pianopoli fu sconfitta di stretta misura la Cinquefrondese. Non è stato certo un caso, insomma, se la sfida che metteva di fronte i due attacchi più anemici del girone si sia conclusa sullo 0-0.

Il peso specifico del punto conquistato dall’Atletico aumenta, tuttavia, se si tiene presente che ieri a Melicucco mister Caruso ha dovuto fare a meno dello squalificato Grande e degl’infortunati Fratia, Fabbricatore e Martinez. In più Mercuri, non al meglio, è rimasto tutta la gara in panchina. Assenze pesanti, insomma, tant’è che in distinta hanno trovato posto appena diciassette elementi. Resta però un po’ di rammarico per non essere stati in grado di sfruttare a dovere la superiorità numerica goduta per l’intero secondo tempo, a seguito del secondo giallo rimediato dal terzino locale Cannata in avvio di ripresa.

Pronti via e Scalese s’invola sulla trequarti, ma poi perde il tempo per battere a rete e viene rimontato dalla difesa reggina. Al 6’ Iudicelli serve ancora Scalese il cui tiro è deviato in corner. Sugli sviluppi del seguente tiro dalla bandierina, Maio la mette dentro ma l’arbitro invalida il tutto ravvisando una presunta carica sul portiere da parte dello stesso attaccante. Prosegue il forcing maidese. Acebal spizzica di testa per Grandinetti che, da buona posizione, spara fuori. Quindi Romagnuolo recupera palla e serve Morelli il quale, anziché tirare, prova ad imbeccare Maio, chiuso dalla perfetta diagonale di un difensore biancorosso. Al 25’ Acebal, servito dal solito Scalese, conclude centralmente. 60’’ dopo si fa vedere anche il Melicucco in avanti: Iozzi blocca a terra la conclusione di Macrì. Prima del riposo c’è ancora il tempo per un piazzato di Scalese che sfiora la traversa.

Come già detto, al 2’ della ripresa Cannata viene espulso per doppia ammonizione. Commisso, subentrato da poco al dimissionario Tuoto, corre ai ripari inserendo un difensore (Albanese) al posto di un attaccante (Macrì). Calano un po’ i ritmi e gli spazi a disposizione del Maida, che torna a rendersi insidioso solo al 20’ con il diagonale del solito Scalese che fa quasi la barba al palo. Subito dopo Giovinazzo soffia palla a Morelli e calcia in porta senza inquadrare lo specchio. Contro risposta ancora di Scalese che, da posizione defilata, colpisce solo l’esterno della rete. Poi Romeo blocca su Maio. Dopo Perugino, entra anche Decio tra gli ospiti. A 10’ dal novantesimo trova spazio pure Gatto, che rileva Acebal. Nei minuti finali Scalese si fa male e deve a sua volta lasciare il campo. Al suo posto dentro il 2005 Simonetta. Dopo 5’ di recupero arriva il triplice fischio finale del signor Chiefalo. In classifica restano invariate le posizioni dei due club. Il Melicucco, sempre terzultimo, allunga a tre turni la propria striscia positiva. Maida che resta a braccetto con il Roccella in quintultima posizione.

Melicucco – Atletico Maida 0-0

Melicucco: Romeo, Cannata, Marcellino, Mercuri F., Marchesano, Mercuri D., Agui, Giovinazzo, Vella G. (43’st Ventrice), Scattareggia G. (31’st Lescano), Macrì (3’st Albanese). In panchina: Papaluca, Migliorini, Scattareggia M., Valensise D., Valensise G., Vella E. Allenatore: Commisso

Atletico Maida: Iozzi, Pisano, Grandinetti, Comito (21’st Perugino), Romagnuolo, Wallingre, Acebal (35’st Gatto) Morelli, Maio, Scalese (45’st Simonetta), Iudicelli (30’st Decio). In panchina: Catanzaro, Mercuri. Allenatore: Caruso

Arbitro: Andrea Chiefalo di Catanzaro (Barbaro di Reggio Calabria e Sturniolo di Cosenza)

Note: spettatori 100 circa con rappresentanza ospite. Al 2’st espulso Cannata (M) per doppia ammonizione. Recupero: 0’pt e 5’st

