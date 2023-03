Partenza da Lamezia l’1 aprile per la “4Cento dei 2 Mari”

Lamezia Terme - "Circa cento ciclisti, provenienti da diverse regioni italiane, partiranno domani da Lamezia Terme per la “4Cento dei 2 Mari”, prova di endurance ciclistico, sotto egida dell’ Audax Randonneur Italia (A.R.I) ed organizzata dalla società ciclistica calabrese “Ruota Libera Catanzarese”. La partecipazione alla randonnée consente di ottenere uno dei pass necessari per la partecipazione alla Paris-Brest-Paris 2023. La partenza “alla francese” è prevista tra le 8 e le 9 di sabato 1 aprile da Piazza Italia, nella zona di S. Eufemia" è quanto si legge in una nota.

"Si procederà verso sud - spiegano - percorrendo la SS18, attraversando località turistiche note a livello nazionale come Pizzo (30° km) o misconosciute come Mileto (capitale della contea normanna), ma soprattutto i 35 km della Costa Viola (Palmi, Bagnara, Scilla), da cui possono ammirarsi all'orizzonte le Eolie, l'Etna e lo Stromboli. Si giungerà quindi a Reggio di Calabria (150° km), pedalando sul suo famoso lungomare con vista sulla Sicilia. La città dello Stretto farà da spartiacque tra il Tirreno e lo Jonio".

"Circa al 200° km i randonneurs - aggiungono ancora - si troveranno a Palizzi Marina, il punto più meridionale della penisola italiana. Quindi inizierà la risalita lungo la Costa dei Gelsomini e passando da Locri, Siderno e altri luoghi densi di storia millenaria. Il mare Jonio non abbandonerà mai i ciclisti per 130 km, tutti pianeggianti, fino a Catanzaro Lido. Nel capoluogo regionale si arriverà percorrendo la Costa degli Aranci (Riace, Monasterace e la baia di Copanello con Soverato a regnare su essa). Dal lungomare di Catanzaro Lido, un leggero scollinamento di 300 metri condurrà i ciclisti nell'Istmo di Catanzaro, il punto più stretto d'Italia. In circa una cinquantina di chilometri, infatti, si sarà già in vista di Lamezia Terme; praticamente si sarà passati da un lato all’altro dell'Italia, concludendo così una Tirreno-Jonio-Tirreno".

"Il profilo altimetrico - precisano - prevede due ascese principali nei primi 100 km, per un totale di 1.500 m di dislivello, con una Cima Coppi inferiore ai 600 m slm; altri 300 m d+ si accumuleranno tutti insieme nei 12-15 km compresi tra Catanzaro Lido (335°km) e Borgia (350°km). Il resto del dislivello è distribuito lungo il percorso, senza picchi rilevanti. D'altronde le stesse salite principali si mantengono su pendenze inferiori all'8%. Tra le donne, la partecipante più giovane è una ciclista catanzarese all’esordio, su una randonnée da 400 km".

"Tra gli ospiti - informano - l’atleta paralimpico Lorenzo Genovese, di S. Eufemia d’Aspromonte, non vedente, con Sandro Calcatelli che gli farà da guida. Parteciperanno in tandem. Come gran parte dei randonneurs presenti, anche loro cercheranno il pass da 400 per la Paris-Brest-Paris 2023. Per ottenere l’ambito brevetto occorrerà concludere il percorso entro 27 ore (soste comprese), quindi tra le 11 e le 12 di domenica 2 aprile. Dalle 6 alle 12 di domenica l'appuntamento sarà presso la sede dello Sporting Club Lamezia Terme per doccia e colazione. I partecipanti saranno seguibili online tramite sito della pagina dell'A.R.I., con lo strumento Rando Live dal sito www.audaxitalia.it sulla pagina dedicata all’evento".