Pilota lametino Claudio Gullo vince alla Sarnano Sassotetto

Lamezia Terme - Il lametino Claudio Gullo ha vinto la Sarnano Sassotetto nelle Marche. Il pilota ufficiale della Distilleria Caffo di Limbadi sin dalle prove di sabato si è portato al comando del gruppo Rs Aspirate e non l'ha mollato fino alla bandiera a scacchi di domenica. Il driver della piana, assistito in gara da papà Francesco e da Emilio Strangis, al volante della Honda civic type R 2000 preparata dalla King Service di Gianni Cozza e supportata Ufficialmente dal brand mondiale Vecchio Amaro del Capo del quale è testimonial dal 2006 in ambito nazionale, europeo e mondiale, Gullo ha percorso gli oltre 8 km di gara con il tempo di 5.16.36.

A fine gara la sua vettura è stata portata dalla federazione in un'autofficina autorizzata insieme ai tecnici di Aci sport per una verifica tecnica sulla conformità dell'auto, dopo quasi 4 ore di controlli sulla vettura, i commissari tecnici della federazione nazionale hanno dato l'esito: auto regolare. Settima vittoria consecutiva in questo campionato italiano tra la soddisfazione di Gullo e del suo team che si prepara per la prossima tappa del Civm che si disputerà dal 17 al 19 agosto in Umbria sul tracciato di Gubbio.