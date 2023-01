Prima Categoria, Sambiase travolgente a Rocca Di Neto: 6-1

Rocca Di Neto (Crotone) – Reduce dalla rimonta subita in Coppa Calabria contro il Mangone, che è costata ai giallorossi l’accesso alle semifinali, il Sambiase torna a vincere e convincere surclassando il modesto Rocca Di Neto con un tennistico 6-1. Dopo l’illusorio vantaggio firmato da Segreto in avvio di partita, i padroni di casa subiscono la veemente reazione dei ragazzi di Paolo Gallo che, ristabilito l’equilibrio grazie a un’autorete, dilagano trascinati da Canino e Zurlo, autori di una doppietta a testa. A segno anche Scarpino. Sambiase sempre secondo in classifica a quattro punti dalla capolista Mesoraca.

F.S.