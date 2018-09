Prima categoria: vince il Fronti, pareggiano Atletico Maida e Pianopoli

Lamezia Terme - Risultati tutto sommato positivi per le tre formazioni dell’hinterland lametino scese in campo ieri pomeriggio nei rispettivi anticipi valevoli per la terza giornata del girone C di Prima Categoria. Prima vittoria stagionale sul campo per la Scommettendo.it Fronti che sul sintetico di Filadelfia (nella foto le due squadre a centrocampo prima del fischio d’inizio) ha piegato per 2-1 il Monasterace, scavalcandolo così in classifica. Partono subito forte i lametini, autori di un primo tempo perfetto. Appena tre giri di lancette e Carchedi, di piatto, sblocca la contesa. Al 9' ottima verticalizzazione di Russo per Mano che non arriva all'appuntamento con il gol per un soffio. Al 13' Mano lancia Morelli sulla fascia, palla in mezzo per Cittadino che firma il raddoppio biancorosso. Al 21' ottima parata di Colelli, a rifugiarsi in angolo, sulla punizione di Lombardo. Al 32' gran tiro dalla trequarti di Cittadino, di poco a lato. In avvio di ripresa il Monasterace accorcia le distanze con un bel colpo di testa di Polimeno. Al 15' punizione di Minici abbondantemente alta sopra la traversa. Attorno alla mezzora grosso brivido per i locali. Decisivo il neo entrato Arsa a respingere sulla linea la rovesciata da distanza ravvicinata di Coniglio S. Il risultato non cambierà più e dopo 5’ di recupero i ragazzi di mister Lucchino possono festeggiare l’aggancio al Capo Vaticano, in vetta alla classifica, che sempre ieri ha pareggiato 0-0 a Mammola contro la Vallata del Torbido.

Primo punto per il Pianopoli che al “Pino Catania” ha dato vita ad una bella partita contro una buona Nuova Valle (nella foto le due squadre prima del fischio di avvio). Ospiti avanti già all’8’st con Riey II che vince un contrasto e dai venticinque metri calcia ad incrociare prendendo in controtempo Iuliano. Ottima la reazione del Pianopoli che nel finale di tempo ha due volte la palla del pari con Lucia (di poco a lato ad anticipare il portiere in uscita) e Giudice (alle stelle da due passi su perfetto assist di Lucia). In avvio di ripresa Bilotta è bravo a rifugiarsi in angolo sulla bordata di Garieri dal limite. Sugli sviluppi del corner seguente, di un soffio a lato l’inzuccata di Gallo. Il pareggio è ormai nell’aria ed arriva al 9’ grazie a Kablì Az., bravo ad insaccare dal limite con un sinistro sotto l’incrocio. Gara più che mai aperta, ma ad uscire fuori è stavolta la compagine di Vallefiorita che in contropiede, va due volte vicinissima al 2-1 con il neo entrato Ranieri. Identico risultato per l’Atletico Maida in casa dell’ambiziosa matricola Parghelia. Resta un po’ di rammarico visto che i giallorossi sono stati raggiunti alla mezzora della ripresa, ma resta pur sempre un buon punto visto l’organico dei vibonesi tra le cui fila militano vecchie conoscenze del calcio lametino come il quarantaduenne Giovanbattista Cordiano, l’ex Promosport Mondello o l’ex Sambiase Filardo; per non parlare di altri elementi con trascorsi in categorie superiori come gli attaccanti Fanelli e Nesci.

Avvio promettente del Maida che al 10’ sfiora il palo con un gran tiro al volo di Curcio. Risponde Nesci la cui conclusione radente esce di un soffio. Poi buona chance sui piedi di Martinez che non centra lo specchio. Al 28’ verticalizzazione di Martino per Torchia che con un perfetto sinistro gonfia la rete. Insistono i giallorossi: triangolazione tra Nicotera e Martinez, con un difensore locale abile a chiudere in extremis. Avvio di ripresa di marca neroverde anche se Michienzi non corre pericoli degni di nota. E’ invece l’Atletico a pungere con un diagonale al veleno di Martinez sul quale Bombai e’ superlativo nel deviare in angolo. Il Parghelia resta in dieci per via del rosso diretto sventolato a Calabria, ma riesce ugualmente a trovare il pari su rigore trasformato da Filardo e concesso per fallo di mani di Curcio. Passano giusto un paio di minuti e si ristabilisce la parità anche come uomini in campo. Martino becca infatti il secondo giallo. Nel finale Marino viene fermato proprio mentre stava per involarsi verso la porta vibonese. Maidesi che salgono a 5 punti, portandosi momentaneamente in quarta posizione.

Ferdinando Gaetano