Promosport ospite dell'Enna. Royal Lamezia - Pero vale l'accesso in A Elite

Lamezia Terme - Domenica di fondamentale importanza per due delle tre realtà sportive lametine in campo domani. La Promosport nel calcio ad undici maschile e la T&T Royal Lamezia nel calcio a 5 femminile, si giochano un’intera stagione, o quasi. Iniziamo dal calcio e dalla prima storica trasferta oltre i confini regionali della squadra allenata da Claudio Morelli. I biancoazzurri saranno di scena al “Generale Gaeta” di Enna (ore 16:00) per l’andata del primo turno dei play-off nazionali di Eccellenza. Una fase, quella riservata ai club vincenti i play-off dei vari massimi tornei regionali, che, lo ricordiamo, mette in palio ulteriori sette posti per il prossimo campionato di serie D. Chi avrà la meglio, al termine del doppio confronto, tra lametini ed ennesi dovrà poi vedersela, nel secondo ed ultimo turno, con la vincente della sfida tra Siracusa ed Ercolanese. Anche l’andata di questa gara si giocherà, sempre in terra siciliana, alle 16:00 di domani.

Per presentare la trasferta nel capoluogo di Provincia più alto (931 metri sul livello del mare) d’Italia, l’ufficio stampa del club lametino ha avvicinato l’esperto centrocampista Pasquale Trentinella, il quale dovrebbe tornare arruolabile per il match di ritorno di domenica 4 giugno. “Ci siamo preparati consapevoli di affrontare una squadra importante e forte, nella quale militano non soltanto calciatori che conoscono bene la categoria, ma che hanno anche avuto esperienze in serie superiori. Sarà una partita bella da giocare, in uno stadio gremito. Dobbiamo essere bravi e intelligenti a gestire le due partite. Prima di tutto, però, dovremo essere concentrati su questi primi 90’ ”. Il fantasista ex Sambiase ha quasi recuperato dall’infortunio rimediato nell’amichevole con il Crotone che gli ha impedito di prendere parte alla finale play-off regionale di domenica scorsa. “Ho lavorato tanto per riprendermi e adesso sono pronto a dare il mio contributo sia dentro che fuori dal campo. Siamo un gruppo forte e daremo il massimo per raggiungere l’obiettivo”.

Non sarà tuttavia affatto facile prevalere nel doppio confronto al cospetto di una squadra forte ed esperta, soprattutto in avanti dove disponde di elementi come Cocimano ed Arcidiacono che solo fino alla scorsa stagione giocavano in D. Ne è ben consapevole mister Morelli il quale non ha tuttavia alcuna intenzione di recitare, con la sua squadra, il ruolo di vittima sacrificale. “L’Enna è club blasonato. Costruito per vincere il campionato, che ha perso giusto nelle ultime giornate a vantaggio dell’Akragas. Hanno tanti calciatori importanti in organico e questo sarà un ulteriore stimolo per noi. Non andremo certo li a fare le barricate, bensì a giocarcela apertamente. E alla fine tireremo le somme”.

Se la Promosport insegue lo storico salto in D, i gialloverdi vogliono tornarci a distanza di ben trentadue anni. Siciliani che vantano anche trascorsi professionistici. Nella stagione 1990-91 furono avversari della Vigor Lamezia nell’allora girone D di serie C2. Non fu un’annata fortunata, però, per l’Enna, che retrocesse nell’allora Interregionale. Oltre al già citato Trentinella, domani il trainer dei lametini dovrà fare a meno, per infortunio, anche degli under Mannarino e De Fazio. La gara in programma allo stadio “Generale Gaeta” sarà diretta dal signor Paolo Rodolfo Benestante di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Claps di Potenza e Mapelli di Treviglio, e sarà trasmessa in diretta streaming su stadioradio.it, oltre che sul canale youtube della stessa testata.

Restando in casa biancazzurra, ma spostandoci sul versante femminile, domani pomeriggio (15:30) ultimo atto della stagione per Stranieri e compagne che saranno ospiti delle lucane del Viggiano nella terza ed ultima giornata del mini girone Q1, riservato alle vincenti la Coppa Italia regionale di Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Sia le lametine che le potentine sono comunque già tagliate fuori dalla qualificazione al turno successivo avendo perso le precedenti gare contro Catania e Molfetta. Passiamo al calcio a 5 femminile dove, sempre domani pomeriggio, al Palasparti si giocherà la finalissima di ritorno tra la T&T Royal Lamezia e il G.S. Pero, ovvero due delle quattro squadre vincenti i gironi di A2. La gara d’andata, giocata in terra lombarda, si è conclusa sul 2-2. Chi riuscirà ad avere la meglio sarà promossa in quella serie A Elite già disputata per una sola stagione, e senza molta fortuna, dalle biancoverdi giusto qualche anno fa. La squadra perdente accederà comunque alle final four di Salsomaggiore, che metteranno in palio un ulteriore posto per il massimo campionato nazionale.

“Siamo state protagoniste di una rincorsa in campionato culminata con la vittoria, – ha dichiarato, sui canali social del sodalizio biancoverde, la brasiliana Julia Ferreira – ma ora vogliamo coronare tale stagione per non sprecare tutto il lavoro fatto durante l’anno. Siamo concentrate e determinate ad ottenere un solo risultato”. Match che si preannuncia decisamente equilibrato e tirato, considerato, tra l’altro, che in questa stagione le milanesi non hanno mai perso in trasferta, mentre la Royal è imbattuta tra le mura amiche. Fischio d’inizio previsto alle 18:30 in un PalaSparti che si annuncia gremito in ogni ordine di posto (ingresso gratuito). L’importante gara potrà comunque essere seguita anche sulla pagina facebook del club lametino. La terna arbitrale sarà formata da Francesco Sferrella di Pescara, Daniele Pozzi di Roma e Andrea De Luca (cronometrista) di Paola

Ennesima soddisfazione stagionale, infine, per l’Icierre Lamezia, club di calcio a 5 maschile. Oggi pomeriggio i ragazzi di mister Pellegrino si sono aggiudicati anche la Supercoppa regionale al termine del triangolare giocato nel palazzetto di via Marconi e che ha visto fronteggiarsi le tre squadre vincenti gli altrettanti gironi regionali di serie D. Dopo aver battuto per 2-1 l’Enotria Catanzaro nella prima sfida, i lametini hanno piegato 1-0 anche lo Zefhir Pellaro nella terza, e decisiva, sfida.

Ferdinando Gaetano