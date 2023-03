Promosport pareggia 1-1 in casa della Reggiomed e resta ora da sola al secondo posto

Reggio Calabria - Buon pari esterno della Promosport nello scontro dal forte sapore play-off con la Reggiomed. Andati in svantaggio dopo soli 12', per effetto della segnatura di Puntoriere, i lametini sono pervenuti al pari in chiusura di prima frazione con Villella. Complice la secca sconfitta dello Scalea in casa della rivelazione Brancaleone, ora quarto da solo, Scozzafava e compagni si scrollano la compagnia della formazione dell'alto Tirreno cosentino, restando solitari in seconda posizione, ma a ben dieci lunghezze di distacco dalla "lepre" Gioiese, impostasi, tra le mura amiche, sul Gioiosa Jonica.

Fer.Gae.