Promozione, la Vigor Lamezia continua a vincere: 3-1 all’Archi  

Reggio Calabria – Reduce dalla festa per la promozione in Eccellenza con due giornate d’anticipo, la Vigor Lamezia non accenna a rallentare e continua a dominare il campionato di Promozione archiviando anche la pratica Archi con un netto 3-1. Al “Nino Lo Presti” di Reggio Calabria, gara decisa dalle reti, tutte nel secondo tempo, di Mascaro (64’), ancora a segno dopo l’inzuccata contro la Palmese, Gullo (72’) e Arzente (86’). Di Tegano il goal che ha momentaneamente riaperto la partita a cinque minuti dal novantesimo.

Primo Tempo

7' palla lunga di Mascaro, Foderano G. entra in area ma conclude alto

15' bravo Columbro a deviare in angolo una insidiosa conclusione di D'Agostino

20' Foderaro G. tra due avversari ci prova trovando la pronta respinta del portiere di casa, la palla arriva a Gullo che la mette di nuovo al centro, dove Salerno non riesce a trovare la deviazione vincente sotto porta

22' punizione rasoterra di D'Agostino blocca Columbro

23' disattenzione difensiva biancoverde e ancora bravo Columbro a respingere la conclusione ravvicinata di D'Agostino

38' Gullo conquista palla, serve Bernardi che si fa chiudere lo specchio della porta dal numero uno reggino

Secondo Tempo

19'st punizione di capitan Foderaro, colpo di testa vincente di Mascaro

26' triangolazione Gullo - Bernardi, il tentativo di quest'ultimo viene deviato in angolo

27' assist di Percia Montani per Gullo che di prima intenzione batte D'Agostino

30' conclusione di Tegano, reattivo Columbro che devia in angolo.

40' azione personale di Tegano che accorcia le distanze

41' Cristaudo la mette al centro e Arzente appena entrato si fa trovare pronto riportando a due le lunghezze di distanza e chiudendo così l'incontro

Archi - Vigor Lamezia 1-3

Archi: D'Agostino (04), Romeo (05), Meliado (03), Nocera, Cirillo, Cento (39' st Barbaro), Furci, Morabito, Acosta (39' st Campora) D' Agostino, Tegano. A disp. Federico, All.. Verbaro.

Vigor Lamezia: Columbro (04), Scalise (06), Costanzo (03), Giampà (6'st Calomino), Michienzi (6'st De Fazio) Mascaro, Foderaro M, Salerno (6'st Percia Montani), Foderaro G., Gullo (28' st Cristaudo), Bernardi (37'st Arzente (04) A disp. Mercuri, Curcio (04), Chirico (06), Covello (04) All. Saladino

Arbitro: Frasca di Locri. Assistenti: Salituro di Cosenza e Galardo di Crotone

Reti: 19' st Mascaro, 27' st Gullo 40'st Tegano, 41'st Arzente

Note Espulso Foderaro G al 32'pt. Ammoniti Gullo, De Fazio, Campora

Angoli 7-2 Rec. 2'pt - 5'st

F.S.