Promozione, pari indolore per la Vigor Lamezia contro la Ravagnese

Reggio Calabria – Non riesce ad andare oltre il 2-2 la Vigor Lamezia nel match esterno contro il fanalino di coda Ravagnese. Al “Comunale Ravagnese” di Reggio Calabria, dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sotto per 1-0 (a segno Lara al 24’), i biancoverdi sono costretti a riacciuffare per ben due volte i padroni di casa grazie alle reti di Mascaro (51’) e Giovanni Foderaro (70’). Di Sottilotta, al 60’, il goal che aveva riportato in vantaggio la squadra reggina. Il risultato consente comunque alla Vigor di mantenere il primato in classifica, a più 6 sulla Palmese, fermata sull'1-1 dalla Deliese e, a più 8 sul San Giorgio sconfitto a Capo Vaticano.

F. S.

Primo tempo

7’traversone di Percia Montani, sotto porta Bernardi di testa non riesce a deviarla in rete

13’ Lametini costretti al primo cambio: infortunio per Gallo, al suo posto Michienzi

22’ Percia Montani la mette al centro per Foderaro G, la conclusione al volo di quest’ultimo viene respinta dal numero uno di casa

24’ girata di Lara Agustin in area, la palla, aiutata dal forte vento, colpisce il palo e poi termina in rete

41’ la punizione di Lara Agustin si spegne a lato

43’ traversone di Capitan Foderaro, la difesa di casa rischia l’autogol nell’anticipare Foderaro G.

Secondo tempo

2’ De Stefano a tu per tu con Mercuri non riesce a dare la giusta forza alla palla

5’punizione dal limite di Foderaro M, scivolata vincente di Mascaro

13’ disattenzione difensiva biancoverde, ne approfitta Sottilotta che batte Mercuri

21’ altra dormita difensiva ospite, questa volta Sottilotta angola troppo

25’ lancio dalle retrovie, Foderaro G si invola, supera due avversari e con un perfetto diagonale batte il portiere reggino

27’ punizione di Foderaro M, di poco alta sulla traversa

41’ Bernardi la mette in area, Chirico viene anticipato al momento della conclusione

Ravagnese Calcio - Vigor Lamezia 2-2

Ravagnese Calcio: Tortorella (04), Benedetto (04), Colo, Luce, Pellicano (05) (38’st Suraci), Puccinelli (10’st Gorosito), Fernandez, Lara Agustin, De Stefano, Fava (10’st Cuzzola), Sottilotta (45’st Lugliese). A disp. Berkashvili, Bellantoni (03), Scilla (05), Falco (04), Rodriguez. All Aquilino .

Vigor Lamezia : Mercuri, Morelli (05), Tutino (04) (20’st Costanzo 04), Calomino, Gallo (13’pt Michienzi), Mascaro, Foderaro M, Silvagni (05) (32’st Chirico (06), Foderaro G., Percia Montani (32’st Leta), Bernardi A disp. Columbro (04), Curcio (04), Covello (04), Giampà, Cristaudo (03) All. Saladino.

Arbitro: Giuseppe Falvo di Catanzaro. Assistenti: Michele Larosa di Vibo Valentia e Antonio D’Agostino di Catanzaro

Reti: 24’pt Lara Agustin, 5’st Mascaro, 13’st Sottilotta, 25’st Foderaro G

Ammoniti: Foderaro M., Luce, Mascaro, Morelli, Benedetto.

Angoli: 6-5 Rec. 2‘pt 5’st