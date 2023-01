Seconda Prova Interregionale Gran Premio Giovanissimi, i risultati del Circolo di Scherma Lametino

Lamezia Terme - Nella seconda prova Interregionale che comprende le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise e Calabria, riservata alla categoria del Gran Premio Giovanissimi (Under 14) i piccoli atleti del Circolo di Scherma Lametino hanno ottenuto buoni piazzamenti come sottolinea il responsabile d’arma il maestro Costanzo Giuseppe. Questa prova serve come qualificazione preparazione per i Campionati Italiani di categoria che si svolgerà a Riccione a maggio prossimo.

I più piccoli leoncini che hanno partecipato alla manifestazione nella categoria esordienti e prime lame sono nati rispettivamente nel 2014 e nel 2013. Si tratta di un primo approccio alle gare dove i piccoli atleti si confrontano in forma gioiosa e senza nessun stress agonistico. “Questo tipo di attività è molto importante per iniziare a fortificare il carattere, ad accettare la sconfitta e ad apprezzare la vittoria, il rispetto per l’avversario, il rispetto nei confronti del Presidente di Giuria, il rispetto nei confronti dei Maestri del pubblico – spiegano dal Circolo - perché lo sport della scherma è uno sport leale in cui ci si affronta ma alla fine dell’assalto, con il saluto ed una stretta di mano si ritorna ad essere amici”. Presenti a questa categoria sono stati: Amelie Signore nella Sciabola Femminile; Alessandro Chirumbolo e Paolo Vescio nel Fioretto Maschile. “Amelie già aveva partecipato a questa manifestazione negli anni passati e per lei si tratta dell’ultimo anno in quanto dalla prossima stagione inizierà a gareggiare nelle competizioni vere. Per Alessandro e Paolo si tratta di un esordio nella disciplina del fioretto – aggiungono - Tutti e tre i leoncini hanno dimostrato di avere ottime qualità tecniche e soprattutto un ottimo atteggiamento nell’approccio al confronto con gli altri avversari. Un applauso immenso per loro da parte di tutto lo staff tecnico”.

Per quanto riguarda la competizione il sodalizio è stato presente con 9 atleti e precisamente:

Maschietti: Riccardo Sessa

Bambine: Fiamma Mercuri

Giovanissimi: Michele Sirianni, Antonio Mercuri

Giovanissime: Anna Fiaschi

Ragazzi/Allievi: Angelo Chirumbolo, Simone Gigliotti

Ragazze/Allieve: Desiré Falcone, Rossella Zaffina

“Purtroppo, mancano altri ragazzi che non hanno potuto partecipare alla competizione e sono Aloisio Andrea, Arpaia Alberto e Amatruda Damyel – affermano dal Circolo - I nostri atleti hanno ottenuto grandissimi risultati frutto del lavoro svolto fino ad ora e soprattutto al loro impegno a migliorarsi sempre di più per cercare di raggiungere obiettivi sempre più prestigiosi. Infatti, abbiamo ottimizzato ben 3 podi e 2 piazzamenti nei primi otto. Grazie anche a tutto il nostro staff tecnico composto dal maestro Giuseppe Costanzo, dall’Istruttore Nazionale Alessandra Lucchino e dall’Istruttore Nazionale e preparatore atletico Ignazio Consoli che si dedicano con passione e professionalità a tutti gli atleti cercando di dare a loro il massimo, senza spreco di energia, per fare in modo di renderli più consapevoli e più sicuri delle loro qualità e potenzialità”.

Risultati nella specialità della Sciabola

Maschietti: 2^ Riccardo Sessa

Bambine: 3^ Fiamma Mercuri

Giovanissimi: 3^ Michele Sirianni

10^ Antonio Mercuri

Giovanissime: 5^ Anna Fiaschi

Ragazzi/Allievi: 5^ Angelo Chirumbolo, 22^ Simone Gigliotti

Ragazze/Allieve: 23^ Desiré Falcone

24^ Rossella Zaffina

“Come si evince dai risultati si nota che ben tre ragazzi hanno raggiunto il podio e nonostante l’ottimo risultato rimane il rammarico di non aver conquistato il gradino più alto ottenendo così una vittoria che avrebbe dato ancora di più consapevolezza della propria forza – concludono - Di certo non è stato un caso raggiungere tali risultati in quanto la crescita dei nostri atleti è costante grazie anche al lavoro svolto dallo staff e dai ragazzi stessi. Inoltre, si sta lavorando anche ad un programma di match analisys grazie al contributo del nostro arbitro Internazionale Gianmarco Costanzo che con la sua presenza in palestra, anche come arbitro, consente ai ragazzi di comprendere ancora meglio il senso tattico degli assalti”.