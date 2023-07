Serie A beach soccer, Icierre Lamezia sconfitta da Napoli e Catania Bs: tre gli scenari possibili

Cirò Màrina - È in corso, sulla spiaggia calabrese di Cirò Marina, la tre giorni valida come tappa finale della Poule Scudetto della Serie AON 2023 di beach soccer. Al termine di queste ultime tre giornate si conosceranno i nomi delle squadre (le prime sette classificate più il Friuli Venezia Giulia vincitore della Poule Promozione 2023) che si contenderanno lo scudetto nelle Final Eight in programma dal 28 al 30 luglio a Viareggio. A dire il vero, gia' prima degli ultimi due turni della regular season, previsti per oggi e domani, sono noti i nomi di ben cinque delle sette compagini qualificate alla fase viareggina. Si tratta di Napoli, Pisa, Catania Ssd, Viareggio e Catania BS. Restano dunque da assegnare gli ultimi due pass che si contenderanno Sambenedettese, Icierre Lamezia, Roma e Citta' di Milano. Nella parte bassa la graduatoria al momento è la seguente: Sambenedettese 6; Roma e Lamezia 3; Citta' di Milano 1. Lametini e lombardi devono pero' ancora riposare (Scalese e compagni lo faranno oggi, Milano domani). Tre, di conseguenza, gli scenari possibili per l'Icierre: settimo posto con qualificazione alle Final Eight; ottava posizione e quindi partecipazione, assieme alla seconda, terza e quarta classificata della Poule Promozione, ai play-off che metteranno in palio un posto per la Poule Scudetto 2023; o, infine, e sarebbe l'ipotesi piu'infausta, nono ed ultimo posto con conseguente retrocessione diretta in Poule Promozione. Lo avevamo detto, d'altronde, la scorsa settimana di come il calendario fosse tutt'altro che agevole per i lametini in queste ultime tre giornate più recupero del sesto turno. La tappa cirotana si e' infatti aperta, giovedì, proprio con due recuperi, tra cui quello che ha visto gli icierrini sfidare la capolista, peraltro fino a quel momento ancora a punteggio pieno, Alsa Lab Napoli.7-3. Come da pronostico, alla lunga e' uscita fuori la maggior caratura tecnica ed esperienza dei partenopei, impostisi per 7-3. Iniziale, quanto illusorio, vantaggio lametino firmato da Scalese, pronto ad inserirsi, e correggere in rete, su un tiro piuttosto debole di Teleco dalla distanza. Di Balinha, lesto ad insaccare un perfetto cross basso di Giampa' e Morelli (gran rovesciata) le restanti marcature lametine servite solo ad accorciare le distanze.

Decisamente più equilibrata ed in bilico fino all'ultimo secondo il match che ieri sera, sotto la luce dei riflettori, ha visto contrapposte Lamezia e la blasonata Catania BS. Biancoverdi nell'occasione orfani degli squalificati Gatto e Morelli, nonchè dell'indisponibile Antonio Mercuri '91. Avvio promettente dei ragazzi di Walter Pellegrino che colpiscono il palo con una conclusione ad incrociare di Balinha. Un altro giro di lancette ed il falernese Percia Montani, ex Lamezia Terme BS, castiga i biancoverdi approfittando di una leggerezza difensiva. Al 5' ci pensa Verso, con una perfetta punizione da metacampo, a riportare in perfetto equilibrio il risultato. Subito dopo l'ex Sambiase, Sersale ed Fc Lamezia si fa valere anche in fase difensiva, salvando quasi sulla propria linea di porta. Scalese e compagni giocano senza timori reverenziali al cospetto di un quintetto decisamente più forte ed esperto. Proprio il capitano colpisce la traversa con un tiro a spiovere dalla media distanza. A 4:27' dal primo riposo, Balinha con una splendida giocata acrobatica ribalta completamente il risultato, siglando il suo settimo centro stagionale. Quasi in chiusura di tempo, Palazzolo trasforma una punizione molto simile al rigore. La frazione si chiude cosi' sul 2-2. Il secondo tempo è abbastanza avaro di emozioni, tant'e' che si registra una sola segnatura: quella di Fred che, a circa 3:30 dal secondo riposo, ribadisce in rete, di sinistro, un suo precedente tiro respinto dalla gamba di un beacher lametino. La terza ed ultima frazione scorre via con le due difese piuttosto attente per 4'. Poi Barbagallo è superlativo a volare a mettere in angolo una splendida punizione dalla lunga distanza di Scalese. Idem, poco dopo, su quella di Verso. Torna a farsi vedere Percia Montani, sul versante siciliano, il quale centra la traversa in rovesciata. A fioccare sono pero' i calci piazzati per i calabresi. Altre due volte il portiere dei rosso-azzurri dice no alle conclusioni da fermo di Scalese. A poco più di 2' dal termine Giordani si divora la palla del possibile 4-2 su corta respinta di Mercuri. A 15" dalla fine ultima chance per l'Icierre: punizione battuta corta da Teleco per Scalese, che pero' si trascina la sfera oltre la linea laterale. Finisce 3-2 per il Catania BS. Oggi, sabato 22 luglio, è in programma l'ottava giornata che vedra' riposare l'Icierre Lamezia. Biancoverdi che torneranno in campo domani, alle 16:30 (salvo slittamenti dovuti al forte caldo), per sfidare, in occasione della nona ed ultima giornata, la Farmae' Viareggio. Un match che si preannuncia dunque decisivo per le sorti della squadra del presidente Elio Pellegrino.

